Таро-гороскоп на первую неделю апреля: кому невероятно повезет

Овен

Новая неделя может начаться для вас с незапланированных событий или даже путешествий. Будьте готовы к спонтанным поездкам. Все будет хорошо, важно лишь довериться судьбе.

Не стоит переживать из-за пустяков, постарайтесь концентрироваться на позитиве. Хороших событий будет куда больше, если вы впустите в свою жизнь позитив.

Телец

В вашу жизнь ворвутся перемены. Однако едва ли вы будете готовы ко всему, что для вас готовит судьба. Скорее всего, вас ждет удар.

Постарайтесь не тонуть в омуте грусти. Заручитесь поддержкой друзей и попросите совета у близкого человека. Надежное плечо, которое вам подставят, поможет взять себя в руки.

Близнецы

В ближайшие семь дней вы сможете поймать за хвост птицу счастья. Однако будьте внимательными, шанс может ускользнуть, важно его не упустить.

Вы сможете решить все свои проблемы и без труда оставить позади весь негатив. Кроме этого, попрощайтесь с людьми, которые не дают вам двигаться вперед.

Рак

Вас ждет неделя чудес и радостных событий. Кроме этого, вы сможете сорвать куш и набить деньгами кошелек.

Подумайте, как увеличить свой доход. Возможно, вам сделают выгодное предложение. Однако не спешите со всем соглашаться, взвесьте все за и против.

Лев

Вам стоит проявить терпение. Возможно, новая неделя всерьез испытает вас на прочность. Постарайтесь не впадать в истерику и не наговорите лишнего людям, которые вас окружают.

Также вам стоит отказаться от незапланированных трат. Экономьте деньги и задумайтесь о том, есть ли у вас сбережения на черный день.

Дева

Вас ждут романтические приключения. Одинокие Девы встретят свою вторую половинку. А если же у вас уже есть любимый человек, вас ждут очень приятные подарки.

Кроме этого, не забывайте уделять время своим домашним делам. Бытовая рутина иногда утомляет, однако не стоит откладывать важные задачи на потом.

Весы

Эта неделя приятно вас удивит. Все вокруг будто бы начнут вас боготворить. Принимайте комплименты и похвалу, вы это заслужили.

Однако не теряйте бдительность. Не забываете о том, что некоторые люди могут быть нечестными. Не подпускайте незнакомцев слишком близко.

Скорпион

Вас ждут карьерные взлеты. Возможно, вам предложат повышение или даже отправят в командировку. Эти приключения пойдут вам на пользу.

Не бойтесь проявить свои таланты. Дайте волю амбициям и раскройте свой потенциал. Будьте готовы к успеху, он вскружит вам голову.

Стрелец

Вам можно задуматься о глобальных переменах. Возможно, вам стоит сменить работу или же попросту взять отпуск.

Уделите время своим увлечениям и научитесь держать баланс. Порой стоит поставить себя на первое место и позволить себе отдыхать.

Козерог

Будьте осторожны, вы можете серьезно поссориться с близким человеком. И если вы наговорите лишнего, забрать слова обратно не получится.

Контролируйте свои эмоции и сохраняйте спокойствие. К концу недели вы сможете расслабиться и забыть обо всем, словно о страшном сне.

Водолей

В начале недели вам стоит отказаться от вредных привычек. Кроме того, недоброжелатели могут готовить для вас какую-то подлость.

Если вы сумеете отказаться от соблазнов и не совершить ошибку, к выходных вам ждут хорошие новости. Переждите эту бурю.

Рыбы

Перед вами откроются новые возможности. Пришло время задуматься о том, нравится ли вам все, что вы делаете.

Если что-то идет не так, как вы планировали, остановитесь и возьмите паузу. Обдумайте все еще раз, правильное решение может находиться буквально у вас перед носом.