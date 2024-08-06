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Таро-гороскоп на 7 августа: Раки начнут новую жизнь, а Овны получат сюрприз от судьбы

Что сулит Таро-гороскоп на среду (иллюстрация: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

В среду, 7 августа, Овны получат подарок, Раки начнут все с чистого листа, а Стрельцам стоит рискнуть. Однако Козерогам стоит быть осторожнее.

Что сулит Таро-гороскоп на среду всем знакам Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Восьмерка Жезлов". Судьба готовит для вас сюрприз. Наберитесь терпения и не торопите события.

Телец

Ваша карта на 7 августа "Отшельник". Откажитесь от шумных компаний и громкого веселья. Вам стоит провести день в одиночестве, это пойдет вам на пользу.

Близнецы

Вам выпала карта "Рыцарь Кубков". Вы не сможете знать, что сделали все, что от вас зависело, если не начнете пробовать что-то новое. День будет удачным и веселым, пришло время авантюр.

Рак

Ваша карта на среду - "Суд". Вы сможете кардинально изменить свою жизнь. Позвольте себе прислушиваться к сердцу, действуйте и не думайте о том, что можете ошибиться.

Лев

Вам выпала карта "Королева Жезлов". Пришло время трезво оценить ситуацию. Если вы одиноки - найдите причину любовных неудач, вскоре все может измениться.

Дева

Ваша карта на 7 августа - "Умеренность". Позвольте себе немного отдохнуть. Дел действительно много, однако без небольшой паузы не обойтись.

Весы

Вам выпала карта "Король Жезлов". Даже если вам кажется, что в вашей жизни началась "черная полоса", продолжайте бороться за свое счастье. Все проблемы будут незначительными, вы справитесь.

Скорпион

Ваша карта на среду - "Туз Мечей". Этот день даст вам шанс стать лидером и очень высоко взлететь. Будьте решительными и не прячьтесь в чужой тени.

Стрелец

Вам выпала карта "Двойка Пентаклей". Рискуйте и не бойтесь проиграть, удача будет на вашей стороне. 

Козерог

Ваша карта на среду - "Иерофант". Пришло время найти новые решения. Откажитесь от повторения старых маршрутов, они приведут лишь к ошибкам.

Водолей

Ваша карта на 7 августа - "Девятка Жезлов". Вы не всегда можете контролировать абсолютно все события в вашей жизни. Однако это не повод огорчаться, ведь на самом деле судьба к вам благосклонна.

Рыбы

Вам выпала карта "Солнце". Вас ждет прекрасный день. Стройте планы, мечтайте и не думайте о плохом. Настройтесь на волну позитива.

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