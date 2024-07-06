Таро-гороскоп на 7 июля: Водолеи получат премию, а Девы столкнутся с предательством

Овен

Вам выпала карта "Десятка Пентаклей". Не стоит во всем полагаться на помощь окружающих. Вам нужно принимать решения самостоятельно, также это касается и ответственности за ошибки, умейте их признать.

Телец

Ваша карта на 7 июля - "Сила". Боритесь с трудностями и не бойтесь взглянуть своим страхам в глаза. Вы сможете преодолеть любые препятствия, поверьте в свои силы.

Близнецы

Вам выпала карта "Умеренность". В этот день вас ждут любовные приключения. Однако будьте осторожны, не ныряйте в омут с головой.

Рак

Ваша карта на воскресенье - "Девятка Кубков". Дайте волю эмоциям и решитесь на то, что не могли сделать из-за своих же предрассудков. Действуйте без промедления, все получится.

Лев

Вам выпала карта "Восьмерка Пентаклей". Не забывайте о творческих проектах. Вам точно не стоит зарывать свои таланты. В этот день вы можете громко о себе заявить.

Дева

Ваша карта на 7 июля - "Четверка Кубков". Будьте готовы к предательству. Близкий человек может оказаться совсем не тем, кем вы его "рисовали" в своем воображении. И если вы примите это без лишних эмоций, будет намного легче.

Весы

Вам выпала карта "Повешенный". Не стоит нарушать правила, даже если вам очень хочется. Любая попытка начать нечестную игру приведет лишь к большому провалу. Не забывайте об этом.

Скорпион

Ваша карта на воскресенье - "Отшельник". Прислушайтесь к своей интуиции, так вы сможете принять правильное решение. В этот день вам стоит отбросить все сомнения, однако это дастся непросто.

Стрелец

Вам выпала карта "Звезда". Пришло время оценить пройденный путь. Не стоит принижать свои достижения. Вы многого достигли, однако почему-то не хотите это признать.

Козерог

Вам выпала перевернутая карта "Туз Жезлов". Вы сможете очень высоко взлететь. Удача будет на вашей стороне, однако не привлекайте к себе внимание врагов.

Водолей

Вам выпала карта "Семерка Кубков". В этот день начальство может вас очень приятно удивить. Скорее всего, сюрпризом окажется премия или даже повышение зарплаты.

Рыбы

Вам выпала перевернутая карта "Семерка Мечей". Не слушайте советы окружающих. Вам стоит учиться лишь на своих ошибках, которые вы можете не допустить, если доверитесь своему сердцу.