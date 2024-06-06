Таро-гороскоп на 7 июня: Раки исполнят свою мечту, а Львов ждет разоблачение

Овен

Будьте осторожны. В пятницу все может перевернуться с ног на голову. Это случится буквально в один момент. Беритесь за ответственные проекты и не бойтесь сложностей.

Телец

Близнецы

Скорее всего, вас ждет большое разочарование. Однако не спешите посыпать голову пеплом, если что-то идет не по плану. Скорее всего, вам просто нужно остановиться и взять паузу, отдохните.

Рак

Карты Таро сулят вам исполнение мечты. То, о чем вы давно думали, может стать реальным. Наслаждайтесь жизнью и стройте планы, вы сможете многого достичь, если наметите четкую стратегию.

7 июня вас ждет разоблачение. Подумайте, что вы скрываете от окружающих, и кто может вам насолить. Будьте осторожнее, сохраняйте бдительность и не говорите того, о чем потом сильно пожалеете.

Карты Таро сулят вам непростые испытания. Будьте готовы к тому, что этот день принесет не самые лучшие новости. Однако помните о том, что любая черная полоса рано или поздно закончится.

Эта пятница вас приятно удивит. Вас ждут неожиданные события, которые точно не дадут вам скучать. Приветствуйте перемены и приключения!

Козерог

Помните о своей ценности, не позволяйте кому-то в этом сомневаться. Дайте отпор врагам и всем, кто попытается сбить вас с пути. Не бойтесь защищать свое счастье.

Водолей

Карты Таро советуют вам забыть о страхах. Вы сможете кардинально изменить свою жизнь, если отбросите сомнения. Действуйте, все в ваших руках.

Не стоит торопиться с решениями. Постарайтесь заручиться поддержкой друзей и прислушайтесь к мудрым советам. Скорее всего, вы сможете все правильно сделать, если оцените ситуацию с разных сторон.