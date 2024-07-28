Таро-гороскоп на 29 июля: у Козерогов начнется новая жизнь, а Овны нарвутся на проблемы

29 июля у Овнов могут начаться проблемы, а Козерогам и Ракам очень повезет. Начало недели будет насыщенным и интересным.
Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака на понедельник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Вам выпала карта "Башня". А это значит, что новый день подбросит вам новые проблемы. Постарайтесь реагировать на непредвиденные ситуации спокойно.
Ваша карта на 29 июля - "Сила". Вы сможете очен высоко взлететь. Однако не забывайте, как важно сохранять баланс. Постарайтесь не спугнуть свою удачу.
Вам выпала перевернутая карта "Десятка Мечей". Вселенная может вас серьезное проучить. Пора усвоить уроки и двигаться дальше, но это не случится, если вы не сумеете признать ошибки.
Вам выпала перевернутая карта "Семерка Кубков". Этот день готовит для вас особенный сюрприз. Наслаждайтесь своим везением и не бойтесь мечтать, пора расширять горизонты.
Ваша карта на понедельник - "Двойка Мечей". Если вы одиноки и уже давно думали о поиске второй половинки - действуйте. Однако не стоит выбирать того, кто похож на вас, не бойтесь противоположностей.
Вам выпала карта "Королева Кубков". Постарайтесь не тратить все свое время на окружающих. Вы слишком много отдаете, однако забываете, что ваши ресурсы и силы могут заканчиваться.
Вам выпала перевернутая карта "Десятка Жезлов". Не сбегайте от реальности. Пора снять розовые очки и узнать всю правду. Конечно, проще делать вид, что ничего не происходит, но это очень опасно.
Ваша карта на 29 июля - "Королева Жезлов". Пришло время поднимать самооценку. Верьте в свои силы и знайте, что вы способны на многое. Важно лишь отбросить страхи и забыть о сомнениях.
Вам выпала карта "Туз Пентаклей". Новый день подарит вам новые приключения. И только вам решать, в каком направлении двигаться дальше. Выбирайте то, что нравится именно вам.
Вам выпала перевернутая карта "Пятерка Пентаклей". Ваша жизнь наполнится счастьем и прекрасными возможностями. Не тратьте время на пустяки, в понедельник вы сможете начать что-то грандиозное.
Вам выпала перевернутая карта "Туз Кубков". Постарайтесь сосредоточиться на своих делах. Кто-то будет пытаться вас отвлечь от самого важного, и если вы не сумеете дать отпор, то многое потеряете.
Ваша кара на понедельник - "Паж Мечей". Подумайте, чего вы ждете от этого дня. Не забывайте составлять четкий план и придерживаться графиков. Постарайтесь действовать осмысленно и без спешки.
К слову, ранее мы уже рассказывали, что август исполнит все мечты трех знаков Зодиака.
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