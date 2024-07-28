Таро-гороскоп на 29 июля: у Козерогов начнется новая жизнь, а Овны нарвутся на проблемы

Овен

Вам выпала карта "Башня". А это значит, что новый день подбросит вам новые проблемы. Постарайтесь реагировать на непредвиденные ситуации спокойно.

Телец

Ваша карта на 29 июля - "Сила". Вы сможете очен высоко взлететь. Однако не забывайте, как важно сохранять баланс. Постарайтесь не спугнуть свою удачу.

Близнецы

Вам выпала перевернутая карта "Десятка Мечей". Вселенная может вас серьезное проучить. Пора усвоить уроки и двигаться дальше, но это не случится, если вы не сумеете признать ошибки.

Рак

Вам выпала перевернутая карта "Семерка Кубков". Этот день готовит для вас особенный сюрприз. Наслаждайтесь своим везением и не бойтесь мечтать, пора расширять горизонты.

Лев

Ваша карта на понедельник - "Двойка Мечей". Если вы одиноки и уже давно думали о поиске второй половинки - действуйте. Однако не стоит выбирать того, кто похож на вас, не бойтесь противоположностей.

Дева

Вам выпала карта "Королева Кубков". Постарайтесь не тратить все свое время на окружающих. Вы слишком много отдаете, однако забываете, что ваши ресурсы и силы могут заканчиваться.

Весы

Вам выпала перевернутая карта "Десятка Жезлов". Не сбегайте от реальности. Пора снять розовые очки и узнать всю правду. Конечно, проще делать вид, что ничего не происходит, но это очень опасно.

Скорпион

Ваша карта на 29 июля - "Королева Жезлов". Пришло время поднимать самооценку. Верьте в свои силы и знайте, что вы способны на многое. Важно лишь отбросить страхи и забыть о сомнениях.

Стрелец

Вам выпала карта "Туз Пентаклей". Новый день подарит вам новые приключения. И только вам решать, в каком направлении двигаться дальше. Выбирайте то, что нравится именно вам.

Козерог

Вам выпала перевернутая карта "Пятерка Пентаклей". Ваша жизнь наполнится счастьем и прекрасными возможностями. Не тратьте время на пустяки, в понедельник вы сможете начать что-то грандиозное.

Водолей

Вам выпала перевернутая карта "Туз Кубков". Постарайтесь сосредоточиться на своих делах. Кто-то будет пытаться вас отвлечь от самого важного, и если вы не сумеете дать отпор, то многое потеряете.

Рыбы

Ваша кара на понедельник - "Паж Мечей". Подумайте, чего вы ждете от этого дня. Не забывайте составлять четкий план и придерживаться графиков. Постарайтесь действовать осмысленно и без спешки.