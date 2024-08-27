Таро-гороскоп на 28 августа: Весы будут тонуть во лжи, а Тельцов ждет чудо

Овен

Вам выпала карта "Четверка Кубков". Не стоит пытаться все контролировать, ведь люди, которыми вы "руководите", могут быть очень этим недовольны. Не обостряйте конфликты, ведь проблемы вам точно не нужны.

Телец

Ваша карта на 28 августа - "Восьмерка Пентаклей". Вас ждут перемены. Этот день будет судьбоносным, вы сможете многое изменить. Однако чуда не будет, если вы не начнете действовать.

Близнецы

Вам выпала карта "Двойка Пентаклей". А это значит, что вам срочно нужно восстановить гармонию во всех сферах жизни. Если вы не сумеете найти баланс, то ситуация попросту выйдет из-под контроля.

Рак

Ваша карта на среду - "Рыцарь Пентаклей". Откажитесь от дел, которые лишь отвлекают вас на пути к чему-то действительно важному. Не ленитесь и не думайте, что сможете многого добиться, если будете плыть по течению.

Лев

Вам выпала карта "Колесница". Вы практически достигли своей цели, однако рискуете потерять весь прогресс. Все из-за того, что в этот день вас могут одолеть соблазны.

Девы

Ваша карта на 28 августа - "Повешенный". Примите важное решение и начните делать так, как велит ваше сердце. Вероятно, вас ждут интересные приключения.

Весы

Ваша карта на эту среду - "Семерка Мечей". Проявите осторожность, кто-то попытается вас обмануть. Не верьте всему, что услышите в этот день.

Скорпион

Вам выпала карта "Десятка Жезлов". Не торопитесь с выводами, вскоре вы окажетесь перед очень непростым выбором. И только вы сможете решить, как нужно поступить, слушайте лишь себя.

Стрелец

Ваша карта на 28 августа - "Четверка Кубков". Не соглашайтесь с чужими условиями, если вы понимаете, что они никак не улучшат вашу жизнь. Пришло время понять, чего вы хотите на самом деле.

Козерог

Вам выпала карта "Туз Жезлов". Любовь будет витать в воздухе. Этот день может наполниться радостью и романтикой, если вы прислушаетесь к своему сердцу. Позвольте себе выбирать счастье, а не что-то другое.

Водолей

Ваша карта на среду - "Дьявол". А это значит, что судьба решила проверить вас на прочность. Боритесь с соблазнами и обращайте внимание на знаки свыше.

Рыбы

Вам выпала карта "Влюбленные". Не стоит терпеть плохое отношение. Вы сможете многое изменить, если начнете себя ценить. Это касается как вашей личной жизни, так и профессиональной сферы.