Таро-гороскоп на 27 августа: Скорпионы сожгут все мосты, а Козероги совершат роковую ошибку

Во вторник, 27 августа, Скорпионам стоит решиться на грандиозные перемены, а Рыбам нужно слушать лишь себя. Однако Козероги рискуют сильно ошибиться.

Что сулит Таро-гороскоп на вторник каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Десятка Жезлов". Если в этот день вы ощутите на себе давление, вам стоит сделать непростой выбор. Постарайтесь понять, готовы ли вы терпеть это и дальше.

Телец

Вам выпала перевернутая карта "Десятка Мечей". А это значит, что торопиться с решениями не стоит. Постарайтесь отложить ненужные дела и просто занимайтесь тем, чем должны.

Близнецы

Ваша карта на 27 августа - "Император". Продолжайте верить в чудо и не сдавайтесь. Будьте сильнее всех, особенно морально. Вы сможете многое преодолеть, если перестанете бояться ответственности.

Рак

Вам выпала карта "Луна". Не стоит делиться своими планами и мечтами. Говорите лишь о том, чего уже добились. Так вы сможете помешать врагам спутать все карты.

Лев

Ваша карта на вторник - "Двойка Жезлов". Жизнь подбросит вам неожиданные встречи и события, которые могут многое изменить. И только вы будете решать, что делать дальше - оставаться там, где вы сейчас, или же начать все с чистого листа.

Дева

Вам выпала карта "Башня". Не все идет по плану и это нормально. Отбросьте негатив и панику, позвольте событиям развиваться именно так, как хочет Вселенная.

Весы

Ваша карта на 27 августа - "Звезда". Поделитесь своим опытом, не жалейте времени и сил на общение с теми, кто в этом нуждается. Когда-то поддержка понадобится вам, помните об эффекте бумеранга.

Скорпион

Вам выпала карта "Дурак". Не бойтесь сжигать мосты. Вы не сможете двигаться вперед, пока прошлое тянет вас на дно. Делайте то, что считаете нужным, слушайте свое сердце.

Стрелец

Ваша карта на этот вторник - "Девятка Пентаклей". Постарайтесь усвоить все уроки, которые вам подбросила судьба. Не повторяйте свои же ошибки и выберите новый путь.

Козерог

Вам выпала карта "Рыцарь Пентаклей". Сбавьте темп, надвигается буря. В этот день вы можете сильно ошибиться, если будете поддаваться соблазнам. Не стоит рисковать.

Водолей

Ваша карта на 27 августа - "Десятка Пентаклей". Не забывайте о своей семье. Постарайтесь правильно расставить приоритеты, родные люди важнее тех, кто совсем вас не ценит.

Рыбы

Вам выпала карта "Императрица". Не сомневайтесь в своих решениях, даже если то-то попытается вас переубедить. Слушайте только себя и свою интуицию.