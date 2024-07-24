Таро-гороскоп на 25 июля: Тельцов накроет ураган проблем, а Весы получат знак от Вселенной

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Рыцарь Пентаклей". Подумайте дважды перед тем, как принимать важные решения. Вам стоит научиться избегать ошибок, это непросто, но вполне реально.

Телец

Вам выпала карта "Девятка Жезлов". В вашей жизни назревает ураган, во время которого у вас могут начаться серьезные проблемы. Все, что вы пытались скрыть, всплывет на поверхность.

Близнецы

Ваша карта на 25 июля - "Королева Мечей". На вас свалится огромная ответственность. И только вы сможете решить, что делать дальше. Принимайте вызовы, если готовы бороться.

Рак

Вам выпала карта "Рыцарь Жезлов". В этот день вы получите немало мотивации, события укажут на то, что вы двигаетесь в правильном направлении. Не останавливайтесь, поражение вам не грозит.

Лев

Ваша карта на четверг - "Суд". Попробуйте что-то новое, пора попрощаться с прошлым. Однако прежде чем сжигать мосты обязательно убедитесь, что у вас есть ключ к будущему.

Дева

Вам выпала карта "Королева Пентаклей". Наполняйте свое сердце любовью, вы сможете многое изменить, если начнете делать добрые дела. Позвольте чудесам и радостным событиям улучшить не только вашу жизнь, но и жизнь тех, кто рядом с вами.

Весы

Вам выпала перевернутая карта "Справедливость". В этот день все будет иметь особое значение. Обращайте внимание на знаки свыше, они очень важны. Вселенная хочет вам помочь.

Скорпион

Ваша карта на 24 июля - "Четверка Жезлов". Воспользуйтесь моментом, этот день подарит вам шанс начать что-то по-настоящему грандиозное. И прочный фундамент, который вы можете заложить, навсегда изменит вашу жизнь.

Стрелец

Вам выпала перевернутая карта "Солнце". Не поддавайтесь токсичности, которой вас пытаются отправлять люди вокруг. Будьте выше всего этого, ведь только вы убережете себя от истощения.

Козерог

Ваша карта на четверг - "Мир". Не стоит тратить время на сомнения и выдуманные страхи. Не ограничивайтесь малым, вы сможете добиться намного больше, если начнете мыслить шире.

Водолей

Вам выпала карта "Четверка Мечей". Пришло время сказать "спасибо" тем, кто помог вам в трудную минуту. Не забывайте тех, кто помог вам не упасть на самое дно.

Рыбы

Ваша карта на 25 июля - "Паж Кубков". А это значит, что вы сможете преодолеть любые преграды, ведь будете полны сил. Однако не забывайте о том, что приносит радость именно вам.