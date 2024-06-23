Таро-гороскоп на 24 июня: Тельцы закрутят роман, а Водолеев ждет неприятный сюрприз

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Императрица". Не позволяйте себе отвлекаться на пустяки. В этот день вы сможете сделать что-то невероятное, если перенесете отдых на другие даты.

Телец

Вам выпала карта "Туз Кубков". В вашу жизнь ворвется страсть. Вы сможете влюбиться и отдаться любовным приключениям. Кто-то особенный уже рядом.

Близнецы

Вам выпала карта "Десятка Мечей". Жизнь не всегда наполнена радостью и счастьем. Иногда она бывает непростой и даже грустной. Эти неприятности нужно перетерпеть.

Рак

Вам выпала перевернутая карта "Смерть". А это значит, что с понедельника вам точно можно начать менять свою жизнь к лучшему. Не бойтесь потерять комфорт, вы найдете еще более удобное место под солнцем.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Девятка Кубков". Задумайтесь, получаете ли в ответ то же добро, которое отдаете. Скорее всего, вы слишком многим жертвуете ради любимого человека, он этого не ценит.

Дева

Ваша карта на понедельник - "Королева Пентаклей". Не бойтесь показаться грубым человеком, если кто-то пытается вас обидеть. В этот день вам стоит постоять за себя и не ждать, то это сделает кто-то другой.

Весы

Вам выпала карта "Пятерка Жезлов". Рядом с вами затаился враг. Кто-то сильно завидует вашим успехам. А потому постарайтесь привлекать как можно меньше внимания, не хвастайтесь своими достижениями.

Скорпион

Ваша карта на понедельник - "Двойка Пентаклей". Не забывайте о своей второй половинке. Однако помните и о том, что вы должны иметь личное пространство.

Стрелец

Вам выпала карта "Четверка Пентаклей". Чем дольше вы будете убегать от проблем, тем больше их станет. Взгляните своим страхам в лицо, иначе справиться со всем этим будет очень непросто.

Козерог

Вам выпала перевернутая карта "Башня". Вы близки к завершению важного этапа. В этот день вы сможете насладиться результатами своих стараний и наконец-то задуматься об отдыхе.

Водолей

Вам выпала карта "Девятка Жезлов". В понедельник вы можете получить сюрприз, однако едва ли он будет приятным. Будьте готовы к потрясениям, вам не стоит паниковать.

Рыбы

Вам выпала карта "Император". В этот день вас окружат заботой и теплом. Человек, которого вы не цените, покажет, что вы ошибались. Признайте ошибки.