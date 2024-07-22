Таро-гороскоп на 23 июля: Козерогов поцелует удача, а Близнецов ждет большая ошибка

Овен

Вам выпала карта "Отшельник". А это значит, что стоит остановиться. Вам нужно обдумать свои недавние решения и не торопиться с новыми.

Телец

Вам выпала карта "Колесо Фортуны". День будет интересным. Вы сможете стать лидером или же громко о себе заявить. Не бойтесь внимания, пришло время покорять вершины.

Близнецы

Ваша карта на 23 июля - "Иерофант". Не стоит играть с огнем. Если вы будете нарушать правила и пользоваться добротой тех, кто вас окружают, все закончится очень плохо.

Рак

Вам выпала карта "Дьявол". Боритесь с соблазнами и постарайтесь не тратить свои сбережения. Вам стоит отказаться от расточительства и задуматься о чем-то глобальном.

Лев

Ваша карта на вторник - "Смерть". Отпустите людей и воспоминания, которые не приносят вам радость. Проведите генеральную уборку в своем окружении, это действительно важно.

Дева

Вам выпала карта "Солнце". День будет очень радостным. В вашу жизнь ворвется счастье, веселых и неожиданных событий будет немало.

Весы

Ваша карта на 23 июля - "Умеренность". Однако это не значит, что вам нужно удерживать себя в каких-то рамках. Наоборот, в этот день вы сможете многого достичь, если покинете зону своего комфорта.

Скорпион

Вам выпала карта "Влюбленные". Сердце не всегда дает правильные подсказки. Прислушивайтесь к голосу своего разума, так вы убережете себя от ошибок и разочарования.

Стрелец

Вам выпала карта "Башня". Если во вторник вам покажется, что пришло время менять свою жизнь - это не так. Не торопитесь, вам стоит взять паузу.

Козерог

Ваша карта на 23 июля - "Маг". Судьба подбросит вам возможность исполнить свою мечту. Не бойтесь будущего и не забывайте ставить перед собой новые цели, все получится

Водолей

Вам выпала карта "Правосудие". Не забывайте, кто был рядом с вами, когда была "черная полоса". Кроме этого, не позволяете себе слишком высоко задирать нос, это может все испортить.

Рыбы

Вам выпала карта "Император". Если кто-то бросит вам вызов, покажите, на что вы способны. Приложите максимум усилий, только так вы получите желаемое.