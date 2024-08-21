Таро-гороскоп на 22 августа: Весов ждет серьезный разговор, а Рыб - проблемы с деньгами

В четверг, 22 августа, Весам стоит решиться на серьезную беседу, Овнам стоит отказаться от лишних эмоций, а Рыбы могут столкнуться с проблемами.
Что сулит Таро-гороскоп на четверг для всех знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Вам выпала карта "Повешенный". А это значит, что вам стоит обуздать свои эмоции. Не нервничайте из-за пустяков, дождитесь своего счастливого часа.
Ваша карта на 22 августа - "Дурак". Не стоит стоять на одном месте. Вы сможете многого достичь, однако для этого нужно начать действовать, пора двигаться вперед.
Ваша карта на четверг - "Семерка Жезлов". Отдохните, вы сможете круто провести этот день, если сбежите от рутины и грусти. Наслаждайтесь жизнью, проблемы вам не грозят.
Вам выпала карта "Рыцарь Жезлов". Не ждите помощи и не перекладывайте на других ответственность за свои ошибки. Вы сможете со всем справиться, важно лишь не надеяться на то, что все решат за вас.
Ваша карта на 22 августа - "Тройка Кубков". В последнее время вы могли понять, что вы сбились с пути. Что-то выбило вас из колеи, однако не стоит думать, что теперь удача к вам не вернется. Вы еще можете спасти ситуацию.
Ваша карта на четверг - "Тройка Пентаклей". Не отказывайтесь от посиделок и прогулок. Проведите время в большой компании, вам стоит найти единомышленников.
Вам выпала карта "Рыцарь Мечей". Наберитесь смелости, вам стоит решиться на серьезный разговор. Озвучьте свои претензии и не бойтесь критиковать идеи, если они кажутся вам провальными.
Ваша карта на 22 августа - "Луна". Займитесь творчеством, в этот день вы сможете начать что-то новое и очень интересное. Ищите новый подход, вы сможете добиться успеха.
Вам выпала карта "Рыцарь Кубков". Дайте волю своим чувствам. Вас ждут романтические приключения, кто-то может признаться вам в симпатии. Не отталкивайте тех, кто тянется к вам, словно мотылек на свет.
Ваша карта на четверг - "Тройка Кубков". Сделайте то, о чем так давно думали. Воплотите в жизнь свою мечту и не терзайте себя сомнениями. Пора добавить в жизнь яркие краски.
Вам выпала карта "Туз Пентаклей". Действуйте, не ждите совета или помощи. Начинайте с малого и понемногу реализуйте свои идеи. Вам нужен четкий план.
Ваша карта на 22 августа - "Пятерка Пентаклей". Не бойтесь проблем, связанных с финансами. Вы сможете справиться с этими неприятностями, ведь они окажутся не такими серьезными, как вам кажется.
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