Таро-гороскоп на 21 июля: Девы получат сюрприз от Вселенной, а Львы найдут ключ к успеху

В воскресенье Рыбам стоит попрощаться с прошлым, а Девы и Львы смогут начать новую жизнь.
Что карты Таро сулят каждому знаку Зодиака на 21 июля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Вам выпала карта "Туз Пентаклей". А это значит, что вам стоит обдумать свой план. Все получится, но только если вы будете действовать последовательно и без импульсивных эмоций.
Вам выпала карта "Тройка Пентаклей". В этот день вам придется пожертвовать чем-то важным. Скорее всего, речь идет о вашем стремлении к независимости без помощи и поддержки вам не обойтись.
Вам выпала перевернутая карта "Колесница". В этот день вам стоит четко решить, чего вы хотите от своей жизни. Вопрос кажется очень простым, но есть слишком много "но", посвятите максимум своего времени саморефлексии.
Ваша карта на воскресенье - "Рыцарь Кубков". Прислушайтесь к своей интуиции. В этот день вы сможете предугадать события и сделать правильный выбор.
Вам выпала карта "Отшельник". Будьте мудрее, не рубите с плеча. Необдуманные поступки могут все испортить, а если же вы начнете анализировать события, то найдете ключ к успеху.
Вам выпала перевернутая карта "Девятка Мечей". Готовьтесь к сюрпризам от Вселенной. Вас с головой накроет любовью и счастьем.
Вам выпала перевернутая карта "Семерка Пентаклей". Постарайтесь сохранять спокойствие, если дело дойдет до споров и выяснения отношений. Вам стоит научиться искать компромиссы.
Ваша карта на 21 июля - "Маг". Не торопитесь с выводами. События этого дня могут вас сильно удивить и даже ошарашить. Однако это лишь первое впечатление.
Вам выпала карта "Десятка Мечей". Какой-то человек может внезапно прекратить с вами общение. Это может вас огорчить, однако что-то исправить уже не получится.
Вам выпала перевернутая карта "Сила". Неуверенность и сомнения могут вынуждать вас отказываться от чего-то грандиозного. Подумайте, готовы ли потерять свое счастье из-за страхов.
Вам выпала перевернутая карта "Восьмерка Пентаклей". Сделайте то, о чем вы так давно мечтали. Все получится, верьте в свои силы.
Вам выпала карта "Пятерка Кубков". Отпустите прошлое, не стоит держаться за воспоминания. Они никак не помогут вам в дальнейшем.
К слову, ранее стало известно, что только три знака Зодиака услышат невероятные новости до конца июля.
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