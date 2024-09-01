Таро-гороскоп на 2 сентября: над Тельцами нависла туча из проблем, а Близнецы начнут новую жизнь

Овен

Ваш шанс на счастье спрятан там, где вы едва ли себе представляете. Все дело в общении и добрых словах, в этот день проведите время в компании людей, с которыми вам весело и комфортно.

Телец

Будьте осторожны, рядом с вами мог затаиться подлый манипулятор. Вам нужно отстраниться от тех, кто пытается узнать ваши тайны и старается подобраться как можно ближе. Интриги, которые плетутся вокруг вас, могут быть очень опасными.

Близнецы

В понедельник вы сможете понять, что неприятности остались в прошлом. Смахните с себя пыль уныния и начинайте дышать полной грудью. Не бойтесь новой жизни, проблемы обойдут вас стороной.

Рак

2 сентября судьба попытается подтолкнуть вас к глобальным переменам. В первую очередь, это затронет вашу личную жизнь. Вы сможете не только улучшить свои отношения со второй половинкой, а еще и проговорить все проблемы.

Лев

Скорее всего, у вас начнутся неприятности на работе. Не опускайте руки, порой стоит просто принять поражение. Постарайтесь не наломать дров, попытки что-то исправить или замять конфликт приведут к еще большей катастрофе.

Дева

В этот день вы можете встретить нового друга. Более того, человек, который окажется на вашем пути, имеет все шансы не только на дружбу с вами, а еще и на роман.

Весы

Вам стоит провести глубокий анализ всех событий, которые произошли в последнее время. Переоценка ценностей и переосмысление ваших поступков могут помочь вам в поиске причин неудач.

Скорпион

В понедельник вам не стоит соперничать и враждовать. Не стоит зацикливаться на скандалах и подливать масло в огонь. Вы сможете сгладить конфликт, важно лишь действительно этого захотеть.

Стрелец

2 сентября вы можете сильно испугать окружающих своими эмоциями. Желание держать все под контролем часто приводит к обострению отношений и напоминает о забытых обидах. Не стоит ходить по лезвию ножа.

Козерог

Посвятите этот день тому, кого вы очень любите. Не стоит отвлекаться на авантюры и развлечения, которые не приносят никакой пользы. Вам нужно задуматься о том, что действительно важно.

Водолей

Ветер перемен подарит вам финансовый успех. Вы сможете найти новый источник доходов или же получите премию. Также есть вероятность того, что кто-то удивит вас щедрым подарком.

Рыбы

Не отказывайтесь от радости и счастья, ведь вы уже давно не позволяете себе просто насладиться жизнью. Проживите этот день так, как хотите именно вы.