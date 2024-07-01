Таро-гороскоп на 2 июля: Стрельцы получат награду, а Львы погрязнут в проблемах

Овен

Вам выпала карта "Дурак". Пришло время довериться судьбе и не пытаться что-то изменить самостоятельно. Просто отпустите ситуацию.

Телец

Ваша карта на 2 июля - "Королева Жезлов". Развивайте свою интуицию и не забывайте заботиться о своем здоровье. Посвятите этот день лишь себе, все остальное подождет.

Близнецы

Вам выпала карта "Паж Кубков". А это значит, что вы ощутите власть в своих руках. Будьте осторожны, не позволяйте ей вскружить вам голову.

Рак

Вам выпала карта "Повешенный". Пришло время отпустить то, что мешает вам дышать полной грудью. Позвольте себе жить счастливо, это куда легче, чем вам кажется.

Лев

Вам выпала карта "Колесница". Не бойтесь падений, ведь после них будут взлеты. Постарайтесь не сдаваться из-за проблем, которые на самом деле являются важным испытанием.

Дева

Вам выпала перевернутая карта "Умеренность". Вы часто держите себя в рамках, которые сами же придумали. И во вторник вы поймете, что это было ошибкой.

Весы

Вам выпала карта "Тройка Мечей". В этот день вас могут обидеть, вы едва ли будете к этому готовы. Постарайтесь не дать негативу себя поглотить.

Скорпион

Вам выпала карта "Рыцарь Жезлов". Пришло время новых целей. Беритесь за дело, которое кажется вам сложным. Только так вы сможете найти свой путь к успеху.

Стрелец

Вам выпала карта "Девятка Пентаклей". Вас ждет щедрая награда, которая станет заслуженным подарком за мудрые решения. Однако если вы наломали дров, чуда не будет.

Козерог

Вам выпала карта "Восьмерка Жезлов". Приготовьтесь к неожиданным событиям. Спонтанность станет главным словом этого дня. Не бойтесь приключений.

Водолей

Вам выпала перевернутая карта "Восьмерка Пентаклей". Это значит, что во вторник вам стоит сдерживать эмоции, если вы не готовы что-то менять. Возможны конфликты с коллегами.

Рыбы

Вам выпала перевернутая карта "Смерть". Судьба готовит для вас грандиозные события. Вы услышите новости, которые все изменят.