Таро-гороскоп на 18 июля: Весы получат плохие новости, а Девы - начнут все с нуля

Овен

Вам выпала карта "Десятка Пентаклей". Упорство и решительность помогут вам добиться успеха. Однако не забывайте о своей безопасности, неоправданный риск вам не нужен.

Телец

Вам карта на 18 июля - "Девятка Кубков". Не стоит браться за дело, если вы в себя не верите. Позвольте себе ошибаться и не давайте окружающим вас критиковать. Просто немного отдохните.

Близнецы

Вам выпала карта "Королева Кубков". Порой кажется, что забота о близких и добрые дела лишь изматывают. Однако это не так. И в четверг вы поймете, насколько важно сохранять в себе милосердие.

Рак

Ваша карта на четверг - "Девятка Пентаклей". Держите ухо востро и не позволяйте себя обмануть. Проявите мудрость, обдумывайте каждое свое решение.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Жрица". Пришло время выйти из тени. Не прячьтесь за спинами тех, кто пытался вас уберечь от проблем. Пора взглянуть своим страхам в глаза.

Дева

Вам выпала перевернутая карта "Четверка Пентаклей". Посвятите этот день поиску нового пути. Вам стоит многое обдумать. Возможно, придется начать все с нуля.

Весы

Вам выпала перевернутая карта "Десятка Мечей". В этот день вы можете услышать плохие новости. Не позволяйте им выбить почву из-под ваших ног. Вы сможете это все пережить.

Скорпион

Вам карта на четверг - "Суд". Не бойтесь ошибиться. Иногда вам сложно даются серьезные решения. Однако в четверг медлить нельзя, пора действовать.

Стрелец

Вам выпала карта "Двойка Жезлов". Ваша мечта может исполниться. Делайте то, что давно планировали. Составьте четкий список своих целей и начинайте их добиваться, удача вам поможет.

Козерог

Вам выпала перевернутая карта "Туз Мечей". Наберитесь терпения. В этот день вы рискуете все потерять из-за спешки и авантюр. Не стоит играть с огнем.

Водолей

Вам выпала карта "Восьмерка Кубков". Задумайтесь о том, довольны ли вы своей жизнью. Скорее всего, вы не всегда рады событиям, которые подбрасывает судьба. И в этот день вы сможете все изменить.

Рыбы

Ваша карта на четверг - "Семерка Пентаклей". Не судите о людях слишком строго. Примите чужое мнение, даже если и будет казаться странным. Во всем важен компромисс.