Таро-гороскоп на 15 августа: Стрельцов осчастливит Вселенная, а Львы попрощаются с мечтой

15 августа Тельцы смогут получить важный знак. А Стрельцы наконец-то получат то, чего так долго ждали.
Кому Таро-гороскоп на среду сулит неприятности, а кому - счастье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Вам выпала карта "Луна". В этот день вся правда всплывет на поверхность. И это значит, что не только вы узнаете чужие секреты, кто-то раскроет и ваши тайны.
Ваша карта на 15 августа - "Звезда". Вселенная пошлет очень важный знак. Воспользуйтесь новой информацией, ведь благодаря ей вы сможете многое изменить.
Вам выпала карта "Влюбленные". Трудности в отношениях могут сильно огорчить. И если вам разобьют сердце, то не пытайтесь мстить, научитесь отпускать людей и больше никогда о них не вспоминать.
Ваша карта на четверг - "Суд". Слушайте только свою интуицию. Не стоит брать во внимание советы тех людей, чья жизнь не кажется вам идеальной. Они вам ничем не помогут и даже навредят.
Вам выпала карта "Колесница". С некоторыми мечтами придется попрощаться, даже если это непросто и грустно. Смиритесь и сделайте выводы.
Ваша карта на 15 августа - "Башня". В этот день вы сможете отвлечься от рутины и даже проверить свою удачу. Не бойтесь веселья и авантюр, они пойдут вам на пользу.
Вам выпала карта "Повешенный". Наберитесь терпения, в этот день вы можете задуматься о том, чтобы отказаться от всего, о чем вы мечтали. Не стоит опускать руки, вам нужно двигаться дальше.
Ваша карта на четверг - "Дурак". В последнее время вы могли замечать, что будто топчетесь на одном месте. И если это так, то начинайте действовать прямо сейчас, не стоит надеяться на чью-то помощь.
Вам выпала карта "Мир". Вселенная решила щедро вас наградить. К вам вернутся все добрые поступки. В этот день вы поймете, что чудеса существуют.
Ваша карта на 15 августа "Солнце". Сохраняйте позитивный настрой. Если же вы будете зацикливаться на плохом, то удача обойдет вас стороной.
Вам выпала карта "Смерть". День может быть грустным, вам придется попрощаться с чем-то важным. Помните, что новая жизнь начинается именно тогда, когда кажется, что вы уже сломлены.
Ваша карта на этот день - "Двойка Кубков". Вы сможете насладиться гармонией в отношениях со своей второй половинкой. Если же вы еще ее не встретили - готовьтесь к интересным знакомствам.
К слову, недавно мы рассказывали, что неожиданное знакомство изменит судьбу трех знаков Зодиака.
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