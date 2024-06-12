Таро-гороскоп на 13 июня: Раки разбогатеют, а Львы совершат роковую ошибку

Овен

Вам выпала карта "Жрица". Сосредоточьтесь на важном, вы рискуете упустить что-то важное. Поверхностные события и занятия, которые никак не повлияют на ваш успех, стоит перенести на другие дни.

Телец

Вам выпала карта "Семерка Мечей". В этот день у вас появится возможность осадить всех врагов и вывести на чистую воду лжецов. Срывайте маски и не бойтесь говорить правду.

Близнецы

Вам выпала перевернутая карта "Дурак". Постарайтесь не задирать нос. Хвастовство и чрезмерная самоуверенность приведут лишь к скандалам и проблемам. Прислушивайтесь к тому, что советуют окружающие.

Рак

Вам выпала карта "Туз Пентаклей". Задумайтесь об увеличении своих доходов. Возможно, в этот день вы получите премию, однако не спешите ее тратить. Карты Таро советуют быть экономнее.

Лев

Вам выпала карта "Семерка Кубков". Прислушивайтесь к своей интуиции. Вы рискуете совершить грандиозную ошибку, из-за которой можете упасть на дно. Постарайтесь этого не допустить.

Дева

Вам выпала карта "Туз Кубков". Не бойтесь приключений, которые будут связаны с вашей личной жизнью. Ныряйте в омут с головой и делайте первый шаг, если устали ждать его от своего второй половинки.

Весы

Ваша карта на 13 июня - "Семерка Жезлов". В четверг ваша заветная мечта может наконец-то осуществиться. Встречайте счастье в своей жизни и наслаждайтесь периодом тотального везения.

Скорпион

Вам выпала карта "Королева Пентаклей". Кто-то из людей рядом с вами задумал что-то подлое. Постарайтесь найти врага до того, как он нанесет удар.

Стрелец

Ваша карта на четверг - "Пятерка Кубков". В этот день вас могут посетить воспоминания. Тоска по прошлому и сожаления из-за поступков, которые вы совершили когда-то давно, точно не помогут вам на пути к счастью. Прогоняйте грусть.

Козерог

Вам выпала перевернутая карта "Императрица". Подумайте о том, действительно ли вы делаете все для достижения успеха. Составьте новый план и учитывайте все ошибки, чтобы больше их не допускать.

Водолей

Вам выпала карта "Рыцарь Жезлов". На работе могут возникнуть недопониманию. И если вы недовольны своей карьерой - пришло время что-то менять.

Рыбы

Вам выпала карта "Мир". А это значит, что в четверг вы сможете получить награду от судьбы. Готовьтесь к сюрпризам и наслаждайтесь результатами своего труда.