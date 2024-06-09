Таро-гороскоп на 10 июня: Весов ждут скандалы, а Козероги начнут новую жизнь

Овен

Вам выпала карта "Девятка Жезлов". И это значит, что вам стоит навести порядок в своей жизни. Оставьте в прошлом плохое, наметьте новые цели, и не забывайте о том, что по-настоящему важно.

Телец

Вам выпала перевернутая карта "Семерка Мечей". Возможно, придется бороться с несправедливостью. Вы сможете одолеть врагов и все непредвиденные проблемы, однако придется приложить усилия.

Близнецы

Ваша карта на 10 июня - "Король Жезлов". Вы сможете взлететь на вершину и насладиться успехом. Однако будьте осторожны, завистники могут попытаться все испортить.

Рак

Вам выпала карта "Пятерка Кубков". Скорее всего, вы можете разочароваться и понять, что не всем вашим мечтам суждено сбыться. Однако это не должно вас останавливать, вы еще сможете добиться желаемого.

Лев

Вам выпала карта "Жрица". В понедельник у вас появится шанс заложить надежный фундамент нового проекта. Однако не взваливайте все на свои плечи, ответственность лучше разделить с теми, кому вы доверяете.

Дева

Ваша карта на 10 июня - "Рыцарь Жезлов". Не торопитесь с выводами и будьте готовы к тому, что мир не всегда будет таким, каким вы его себе представляете. Случайности действительно не случайны, и все они очень важны, даже если и рушат ваши планы.

Весы

Вам выпала карта "Повешенный". Не стоит проецировать все свои желания и цели на друзей и близких. Если вы будете требовать от них слишком много, вскоре возможны серьезные скандалы.

Скорпион

Вам выпала карта "Тройка Кубков". Этот день можно посвятить вечеринкам или свиданию. Не засиживайтесь дома и общайтесь с людьми, это принесет вам лишь радость и другие приятные эмоции.

Стрелец

Ваша карта на понедельник - "Мир". Расширяйте свой кругозор и не ограничивайтесь малым. Будьте независимыми и не перекладывайте на других ответственность за вашу судьбу.

Козерог

Вам выпала карта "Император". Скорее всего, 10 июня вы поймете, что уже очень близко подошли к новой главе в своей жизни. Решительность и мудрость помогут вам не ошибиться, все получится.

Водолей

Вам выпала карта "Королева Кубков". В личной жизни возможны неприятности. Но если вы будете терпеливыми и научитесь искать компромиссы, буря быстро утихнет.

Рыбы

Вам выпала перевернутая карта "Королева Жезлов". Прислушайтесь к своим мыслям. Возможно, вы в чем-то сильно сомневаетесь. Интуиция поможет найти правильный ответ.