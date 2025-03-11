Тарас Цымбалюк очаровал фото мамы-красавицы: как она выглядит

Популярный украинский актер, звезда телесериалов "Кріпосна" и "Спіймати Кайдаша", а также фильмов "Коли ти вийдеш заміж" и "Песики" Тарас Цымбалюк впервые за долгое время показал фото со своей мамой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.
"Мамочка приехала", - отметил в подписи к фото актер.
На снимке он позирует рядом с мамой Татьяной Васильевной. Следует отметить, что она следит за модными трендами и выглядит достаточно стильно.
Для прогулки по столице мама Цымбалюка выбрала аутфит в трендовом коричневом оттенке: штаны прямого кроя, лонгслив и короткую кожаную куртку. Завершить образ она решила черными лоферами и вместительной сумкой.
Цымбалюк показал маму на новых фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Сам актер тоже выбрал "лук" с кожаной курткой, широкими штанами и кедами.
Фолловеры популярного актера тут же принялись комментировать его публикацию - многие отметили, что его мама очень хорошо выглядит:
Напомним, Цымбалюк - украинский актер, получивший известность благодаря своим ролям в телесериалах и кино.
Стал широко известен после участия в ряде успешных проектов, среди которых особенно выделяются роли в сериалах "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Жіночий лікар. Нове життя". Среди последних его работ - в фильмах "Коли ти вийдеш заміж" и "Песики".
Кроме работы в кино, Тарас активно ведет социальные сети, где делится моментами своей жизни и творчества.
Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
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