Тарабарова викликала гнів фанатів: співачка висловилася про гастролерів з РФ в Україні

Світлана Тарабарова, популярна українська співачка, зробила несподівану заяву про російських музикантів, які приїжджають на гастролі в Україну. Свою позицію артистка висловила на сторінці в Instagram.

Тарабарова зазначила, що весь український шоу-бізнес на даний момент обговорює повернення музикантів РФ на український ринок і до неї почали звертатися за коментарями журналісти. Співачка повідомила, що вирішила відповісти відразу всім і пояснила, що її позиція – за.

Вона назвала два аргументи, чому, на її думку, не варто забороняти російським виконавцям виступати на території України.

Світлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)

"По-перше - здорова конкуренція тільки допоможе розвитку ринку. По-друге - заборони ні до чого доброго не призводять. АЛЕ, за однієї умови: наша ВР (цього або наступного скликання) повинна законодавчо ввести податок з проданих квитків російських гастролерів у розмірі 20%, який буде спрямований на розвиток української армії. Багато українських артистів зробили і роблять свій внесок в обороноздатність країни - так може настав час і сусідам долучитися до цієї справи, як ви вважаєте?" - написала Тарабарова і додала, що гастролери повинні поважати закони України та територіальну цілісність країни – не виступати в Криму і на тимчасово окупованих територіях.

Шанувальники розкритикували Світлану Тарабарову за таку позицію і висловили свою думку про те, що російським артистам нічого робити в Україні.

Скріншоти коментарів (instagram.com/tarabarova)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Сумська висловилася про українських гастролерів в Росії.

А також розповідали про те, що Кіркоров визнав Крим українським і розповів про дружбу із Зеленським.