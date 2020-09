Танці з зірками: коли й де дивитися ефір, на якому вилетить перша пара

Другий ефір грандіозного шоу Танці з зірками 2020 українці зможуть побачити вже ввечері 6 вересня. Сьогодні шоу покине одна з пар, яка набере найменше балів за результатами голосування глядачів і суддів.

Поки ж ведучі, судді, зірки та їхні партнери готуються вийти на паркет, щоб дивувати глядачів. Новий випуск грандіозного шоу стартує сьогодні о 21:00 на каналі 1+1.

Нагадаємо, що за звання кращих танцюристів паркету грандіозного шоу Танці з зірками будуть боротися:

Санта Дімопулос і Макс Леонов,

Позитив і Юлія Сахневич,

Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова,

Надія Мейхер і Кирило Васюк,

Олег Вінник та Олена Шоптенко,

Арам Арзуманян і Тоня Руденко,

Юлія Саніна і Дмитро Жук,

Alyona Alyona і Юрій Гуріч,

Сергій Мельник і Аделіна Делі,

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць,

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко,

Оля Фреймут і Ілля Падзіна,

Слава Камінська і Дмитро Дікусар,

Сергій Танчинець і Яна Цибульська.

Проголосувати за улюблену пару можна буде за допомогою смс, дзвінка або в додатку 1plus1.video.

Організатори нагадують, що з одного мобільного номера можна зробити 50 дзвінків або відправити 50 смс, а в додатку 1plus1.video доступна функція "Суперголос", що дорівнює 7 смс-повідомленням. Кожен глядач протягом одного ефіру може віддати 50 "Суперголосів" за одного учасника.

А ось ведучі Тіна Кароль і Юрій Горбунов готують глядачам сюрприз у вигляді спільної пісні "A little party never killed nobody". Під час виступу ведучих Влад Яма і Катерина Кухар будуть танцювати, а Григорій Чапкіс - стояти за діджейським пультом.

Запрошеною зіркою стане Макс Барських, який порадує глядачів своїм хітом Lovely. А на балконі учасників чекатимуть Женя Кот (переможець попередніх Танців) і телеведуча Іванна Онуфрійчук.

Подивитися другий ефір онлайн можна на YouTube-каналі Танців з зірками.

Відзначимо, що в першому ефірі ніхто із зірок проект не залишив, але найменше балів набрала пара Alyona Alyona і Юрій Гурич (16 з 30). А от Санта Дімопулос і Макс Леонов отримали 28 балів 30 балів.

