Танці з зірками: як пройшов четвертий ефір шоу (відео)

Четвертий випуск проекту Танці з зірками став справжнім святом любові, чуттєвості та ніжності. Вперше в історії шоу прямо на паркеті відбулася шлюбна церемонія, яку провели Юрій Горбунов та Тіна Кароль. Наречені Катерина Кухар і Олександр Стоянов вийшли до вівтаря по пісню Aleluya. У залі, який був прикрашений квітами і свічками, закохані обмінялися клятвами і пообіцяли любити один одного вічно. Офіційна реєстрація шлюбу Катерини Кухар і Олександра Стоянова відбулася в одному з київських Рагсів напередодні.

Після урочистої церемонії всі присутні кричали молодятам "Гірко", а Стоянов зробив дружині подарунок – він виконав танець в повітрі і подарував 201 троянду. А після цього – всі гості вирушили в голденрум, де розрізали весільний торт.

Танці з зірками 2019 - четвертий випуск Відео: YouTube/Танці з зірками)

Леся Нікітюк взяла на себе обов'язки тамади і розважала гостей веселими весільними конкурсами: пропонувала парам пити з туфельки нареченої, обмотати один одного папером, як мумій і кусати лимон, щоб потім розповісти свої побажання молодятам. Після оголошення оцінок Никитюк роздала всім учасникам коровай від молодят.

Всі учасники шоу також розповіли про свою любов і показали дуже чуттєві номери. Вперше улюблена ведуча країни Надія Матвєєва розповіла всім глядачам про свої глибокі почуття і саме велике розчарування від того, що її зрадив коханий. Свій номер вона присвятила жінкам, які, як і вона, в свій час розчарувалися в коханні. Ніжним фокстротом зірка висловила надію на те, що кохання є, і кожен її знайде.

Танці з зірками 2019 - четвертий випуск Відео: YouTube/Танці з зірками)

Легендарна танцівниця проекту Олена Шоптенко разом з актором Олексієм Яровенко виконали чуттєве аргентинське танго, в якому вони передали всю любов до своїх родин. Учасниця Танців з зірками повідала про період розриву з Дмитром Дікусаром і про знайомство з майбутнім чоловіком.

Танці з зірками 2019 - четвертий випуск Відео: YouTube/Танці з зірками)

Актриса "Квартал 95" Олена Кравець зі своїм партнером Максимом Леоновим на цей раз присвятили свій номер соціальній тематиці і розмовляли на паркеті жестової промовою.

І знову на паркеті вирували почуття у актриси Ксенії Мішиной з танцюристом Євгеном Котом. У номері пара показала найважливіший день для кожної дівчини - як українки прощалися з дівуванням. Після виступу Катерина Кухар подарувала свій весільний букет Ксенії, побажавши їй вийти заміж наступною. Віденський вальс на народний лад сподобався глядачам, а судді побажали побачити драйв на паркеті.

Танці з зірками 2019 - четвертий випуск Відео: YouTube/Танці з зірками)

В кінці святкового вечора подружжя Катерина Кухар і Олександр Стоянов виконали свій перший весільний танець - ніжний весільний вальс.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Салем і Сахневич "порвали" паркет гарячим танцем (відео).

А також розповідали про те, що Катерина Кухар зворушила визнанням чоловікові в день весілля.