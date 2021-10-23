Танці з зірками 2021: названо ймовірного переможця шоу
Проект Танці з зірками 2021 вже досяг свого епіцентру. У шоу залишилося сім пар учасників, з яких тільки одна стане переможцем.
У кого найвищі і найвищі шанси отримати заповітний кубок - читайте нижче в нашому матеріалі.
За даними одного з букмекерських сайтів, найбільше шансів перемогти у співачки Євген Власової. Найменше - у Олександри Зарицької та Костянтина Войтенка.
Рейтинг зірок виглядає так:
- Євгенія Власова 2.50
- Дмитро Каднай 3.00
- Ольга Харлан 4.00
- Артур Логай 5.00
- MELOVIN 6.00
- Олександра Зарицька 7.00
- Костянтин Войтенко 7.00
На паркет 24 жовтня вийдуть такі пари:
1. Актор Артур Логай і Анна Кареліна
2. Співак Дмитро Каднай і Аліна Лі
3. Євгенія Власова і Олександр Прохоров (замість Макса Леонова, який потрапив в аварію)
4. Фехтувальниця Ольга Харлан та Дмитро Дікусар
5. Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька та Юрій Мєшков
6. Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук
7. MELOVIN і Єлизавета Русина
А ось ці пари свої танці на проекті вже завершили:
Першими шоу покинули гуморист кварталу Іван Люленов і Яна Цибульська.
Потім Анастасія Оруджова з "Жіночого кварталу" змушена була піти через травму. Колега, що замінила її, Олександра Машлятіна також швидко пішла, потягнувши за собою і партнера Дениса Самсона.
Далі проект покинули стриптизер Олексій Суровцев з партнеркою Марією Колосовою, Фагот з Катериною Трішиною, співачка Lida Lee з Олексієм Базелою.
А тиждень тому шоу залишили відразу дві пари – Джамала і Антон Нестерко, каратист Станіслав Горуна і Даніела Преап.
Раніше співачка Євгенія Власова відверто розповіла про свою хворобу.