Танці з зірками 2021: названо головного невдаху нового випуску

Танці з зірками 2021 у сьомому випуску 17 жовтня продемонструють виступи дев'яти пар. Знаменитості та їхні партнери будуть знову показувати неймовірні па, наближаючись до заповітної перемоги. Але декому пощастить менше.
У кого з учасників найменше шансів на перемогу - читайте нижче в матеріалі Styler.
За даними одного з букмекерських сайтів, найвищі шанси продовжити участь в шоу у Олександри Зарицької, на другому місці серед претендентів на виліт - MELOVIN.
Першим вилетів з проекту гуморист Іван Люленов. Це сталося під час другого ефіру (у першому випуску традиційно нікого не виганяють). Гуморист танцював з Яною Цибульською, але розкрити свої таланти він так і не встиг.
Учасниця "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова отримала травму під час репетиції, порвавши зв'язки. Тому проект Їй довелося покинути достроково. Втім, і її заміна - колега по "Кварталу" Олександра Машлятина недовго танцювала, залишивши шоу після третього ефіру.
26 вересня свої танці закінчив також стриптизер Олексій Суровцев і його партнерка Марія Колосова. П'ятий ефір від 5 жовтня проект залишили Фагот і Катерина Трішина, а тиждень тому з дистанції зійшли співачка Lida Lee і Олексій Базела.
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