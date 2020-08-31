Танці з зірками 2020: як пройшов перший прямий ефір нового сезону шоу

Танці з зірками 2020 1 ефір відбувся 30 серпня і став дуже яскравим. За традицією, ведучі танцювального шоу - Юрій Горбунов та Тіна Кароль. На зоряному балконі в день прем'єри виявилася Наталія Могилевська - переможниця першого оновленого сезону проєкту. Лідерами турнірної таблиці першого ефіру стала пара Санта Дімопулос і Макс Леонов з 28 балами.

Згідно з правилами шоу, сьогодні жодна з пар не залишає паркет. З наступного ефіру у телеглядачів з'явиться можливість віддати голос за улюблену пару.

Першими на паркет вийшла пара фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна і Дмитро Жук. Вони танцювали ча-ча-ча.

Юлія Саніна і Дмитро Жук (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Юлія Саніна і Дмитро Жук (відео: YouTube)

Далі запалити паркет вийшли зірка "Скаженого весілля" і серіалу "Великі Вуйки" Арам Арзуманян разом з партнеркою Антоніною Руденко. Пара танцювала ф'южн.

Арам Арзуманян і Антоніна Руденко (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Арам Арзуманян і Антоніна Руденко (відео: YouTube)

Після цього віденський вальс продемонстрували артист і саундпродюсер Позитив разом з партнеркою Юлією Сахневич.

Позитив і Юлія Сахневич (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Позитив і Юлія Сахневич (відео: YouTube)

Далі продемонструвати свої танцювальні здібності вийшла реп-виконавиця Alyona Alyona і її партнер Юрій Гурич. Пара танцювала сальсу.

Alyona Alyona і Юрій Гурич (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Alyona Alyona і Юрій Гурич (відео: YouTube)

Після них свій віденський вальс продемонстрували фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець і Цибульська Яна.

Сергій Танчинець і Цибульська Яна (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Сергій Танчинец і Цибульська Яна (відео: YouTube)

Після цього на паркет вийшла екс-учасниця золотого складу гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер і її партнер Кирило Васюк. Пара танцювала страсну румбу. Варто зазначити, що 14 років тому Надія вже танцювала на головному майданчику країни.

Надія Мейхер і Кирило Васюк (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Надія Мейхер і Кирило Васюк (відео: YouTube)

На паркет вийшла ще одна учасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос та Макс Леонов. Пара танцювала самбу.

Санта Дімопулос і Макс Леонов (відео: YouTube)

Після них на паркет вийшла учасниця гурту "Не Ангели" Слава Камінська з Дмитром Дікусаром. Пара танцювала фокстрот. Варто зазначити, що два роки тому співачка вже брала участь у танцювальному проєкті, але через травму вона покинула шоу.

Слава Камінська і Дмитро Дікусар (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Слава Камінська і Дмитро Дікусар (відео: YouTube)

На паркет вийшов головний холостяк сезону, футболіст Сергій Мельник та його партнерка Аделіна Делі продемонстрували пристрасне танго.

Сергій Мельник і Аделіна Делі (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Сергій Мельник і Аделіна Делі (відео: YouTube)

Після цього на паркет вийшов зірка фільму "Чорний ворон" Тарас Цимбалюк з партнеркою Яною Заєць. Пара підготувала для тебе чуттєве контемпорарі.

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшов телеведучий Дмитро Танкович і його прекрасна партнерка Ілона Гвоздьова, яка танцювала ча-ча-ча в положенні.

Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова (відео: YouTube)

Всупереч COVID-19, Ольга Фреймут та Ілля Падзина вирішили кинути виклик хворобі і продовжувати участь у шоу. Вони представили фокстрот, перебуваючи на самоізоляції.

Ольга Фреймут та Ілля Падзина (відео: YouTube)

Варто зазначити, що коронавірусом захворіла ще одна учасниця танцювального шоу – це Дарина Петрожицька. Вона повинна була танцювати з Ігорем Гелуненко, але лікарі заборонили їй тренуватися.

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко не змогли вийти на паркет (відео: YouTube)

Останнім на паркет вийшов головний підкорювач жіночих сердець Олег Винник. Разом з партнеркою Оленою Шоптенко співак виконав гаряче танго.

Олег Винник та Олена Шоптенко (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Олег Винник і Олена Шоптенко (відео: YouTube)

Результати першого прямого ефіру

Нагадаємо, Ольга Фреймут днями без маски водила дітей до школи, і викликала хвилю критики в мережі.