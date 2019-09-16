Танці з зірками 2019: хто покинув проект в четвертому випуску

15 вересня пройшов 4-й випуск популярного українського шоу "Танці з зірками". Випуск був дуже яскравим: весілля Кухар Катерини, посвята танцю людям з обмеженими можливостями, повернення учасника, який раніше покинув шоу та багато іншого. Про те, хто покинув шоу - в ефірі 1+1.

На проекті "Танці з зірками" в сьогоднішньому випуску, 15 вересня, у шлюб вступили Катерина Кухар і Олександр Стоянов. У прямому ефірі телешоу прима-балерина і прем'єр балету Національної опери України зв'язали свої серця узами шлюбу. Після зворушливої події на сцену почали виходити пари, які в основному присвятили свої номери темам, пов'язаним з коханням і стосунками.

Найкраще себе проявили в 4-му випуску, на думку суддів, Ганна Ризатдионова і її партнер Олександр Прохоров. Пара виконала румбу. Вони присвятили танець "першому коханню". В результаті пара отримала 40 балів.

Танці з зірками 2019 – хто покинув 4 випуск 15 09 (відео: youtube.com/Танці з зірками)

Танці з зірками 2019 – хто покинув 4 випуск 15 09 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Найгірше себе проявили Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна. В результаті пара отримала 30 балів. Пара станцювала диско під пісню "Оля Полякова - Номер Один".

Танці з зірками 2019 – хто покинув 4 випуск 15 09 (відео: youtube.com/Танці з зірками)

Танці з зірками 2019 – хто покинув 4 випуск 15 09 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Найбільший прогрес, порівняно з минулими випусками, відбувся у Даніеля Салема і Юлії Сахневич. Пара присвятила танець всім закоханим серцям. Пекучий і дуже спокусливий танець був виконаний під музику української співачки Світлани Лободи, під пісню "Куля – Дура". В результаті танцюристи отримали 36 балів.

Танці з зірками 2019 – хто покинув 4 випуск 15 09 (відео: youtube.com/Танці з зірками)

Танці з зірками 2019 – хто покинув 4 випуск 15 09 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

В результаті глядацького голосування проект покидає Надія Матвєєва і Валерій Шохін.

Танці з зірками 2019 – хто покинув 4 випуск 15 09 (відео: youtube.com/Танці з зірками)

Танці з зірками 2019 – хто покинув 4 випуск 15 09 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар з чоловіком вразили ефектним стрибком в басейн.

Раніше повідомлялося, що чуттєва Катерина Кухар в розкішній прозорій сукні приголомшила мережу своєю пронизливою поезією, якою вона поділилася у себе в Instagram.