Танці з зірками 2019: партнер Різатдінової назвав причину її непритомності

Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров (facebook.com tanci1plus1)

Партнер Анни Різатдінової з танців розповів про причини її поганого самопочуття

Танці з зірками 2019 вибили з колії відому гімнастку Ганну Різатдинову. Так, на останньому випуску шоу спортсменка практично втратила свідомість і знепритомніла. Її партнер по паркету Олександр Прохоров розповів про причини її поганого самопочуття і, чому ця ситуація сталася.

Нагадаємо, що Ганна почала втрачати свідомість, але партнер Олександр Прохоров вчасно зорієнтувався і підхопив Анну на руки, не давши їй впасти. Ведучий Юрій Горбунов перервав ефір, а зіркова пара після цієї ситуації так і не з'явилася в кадрі.

Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров на паркеті (facebook.com. tanci1plus)

За словами Прохорова, Ганна втомилася від постійних виснажливих тренувань і просто не витримала. Також в сім'ї спортсменки сталося на тижні горе - у неї помер дідусь. Звичайно, вона переживала і це відбилося на її самопочутті.

"Десятий тиждень на проекті для нас найскладніший. Складно не тільки фізично, а навіть більше морально. Ми не здаємося, і той інцидент, який трапився з Анею після нашого номера, лише доказ того, що ми багато працюємо в залі, щоб показати нашому улюбленому глядачеві справжню магію танцю. Безумовно, мені стало страшно в той момент, коли Аня, спершись на мене, почала втрачати свідомість. Переживав за її здоров'я, щоб не було поганих наслідків", – поділився Прохоров.

Зараз пара скасувала репетиції, а після інциденту Анна відразу ж поїхала додому - відновлюватися. Зараз гімнастка почуває себе значно краще.

"Ми дали собі день на перепочинок: скасували репетиції в понеділок і займалися підготовкою до наступного ефіру, думали над ідеєю, вибирали музику. Я знаю одне: вона – боєць, і що б не було, вона буде стояти міцно і рухатися до фіналу як танк", - сказав Олександр.

Нагадаємо, Анна Різатдінова після танцю впустила квіти і стала падати. Її підтримав партнер Олександр Прохоров, а ефір довелося терміново перервати на рекламу. Пізніше з'ясувалося, що тиск гімнастки становив 210 за першим показником.