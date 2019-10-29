Танцы со звездами 2019: партнер Ризатдиновой назвал причину ее обморока

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (facebook.com tanci1plus1)

Партнер Анны Ризатдиновой по танцам рассказал о причинах ее плохого самочувствия

Танцы со звездами 2019 выбили из колеи известную гимнастку Анну Ризатдинову. Так, на последнем выпуске шоу спортсменка практически потеряла сознание и упала в обморок. Ее партнер по паркету Александр Прохоров рассказал о причинах ее плохого самочувствия и, почему эта ситуация произошла.

Напомним, что Анна начала терять сознание, но партнер Александр Прохоров вовремя сориентировался и подхватил Анну на руки, не дав ей упасть. Ведущий Юрий Горбунов прервал эфир, а звездная пара после этой ситуации так и не появилась в кадре.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров на паркете (facebook.com. tanci1plus)

По словам Прохорова, Анна устала от изнурительных постоянных тренировок и просто не выдержала. Также в семье спортсменки случилось на неделе горе - у нее умер дедушка. Естественно, она переживала и это отразилось на ее самочувствии.

"Десятая неделя на проекте для нас самая сложная. Сложно не только физически, а даже больше морально. Мы не сдаемся, и тот инцидент, который случился с Аней после нашего номера, лишь доказательство того, что мы много трудимся в зале, чтобы показать нашему любимому зрителю настоящую магию танца. Безусловно, мне стало страшно в тот момент, когда Аня, облокотившись на меня, начала терять сознание. Переживал за ее здоровье, чтобы не было плохих последствий", – поделился Прохоров.

Сейчас пара отменила репетиции, а после инцидента Анна сразу же поехала домой - восстанавливаться. Сейчас гимнастка чувствует себя значительно лучше.

"Мы дали себе день на передышку: отменили репетиции в понедельник и занимались подготовкой к следующему эфиру, думали над идеей, выбирали музыку. Я знаю одно: она – боец, и что бы ни было, она будет стоять крепко и двигаться к финалу как танк", - сказал Александр.

Напомним, Анна Ризатдинова после танца уронила цветы и стала падать. Ее поддержал партнер Александр Прохоров, а эфир пришлось срочно прервать на рекламу. Позже выяснилось, что давление гимнастки составляло 210 по первому показателю.