Танці, музика, відрив: куди піти у листопаді в Києві

Афіша на листопад 2019 готує для киян і гостей столиці розваги на будь-який смак. Куди піти, що подивитися і де відпочити душею і тілом - читайте у нашій підбірці яскравих і незабутніх заходів.

Всесвіт Тіла

ВДНГ, 4-й павільйон

1 листопада – 1 грудня (купити квитки)

Перша всесвітньо відома виставка "Body Worlds" вирішила залишитися в Україні ще на один місяць – до 1 грудня, щоб усі охочі встигли приєднатись до анатомічного таїнства людського організму та дізнатись секрети довголіття. Напевно, ви неодноразово чули про неймовірну експозицію, яка з 31 серпня відкрито для відвідування на території ВДНГ – з моменту відкриття в 1995 році, виставка встигла побувати в десятках країн, у той час як кількість її відвідувачів вже давно наблизилося до позначки в 50 мільйонів. Справжні тіла, спеціальним чином збережені після смерті – це шокуюче видовище, яке може назавжди змінити ваше уявлення про крихкість людського тіла.

Всесвіт Тіла

Парк на ВДНГ

Виставковий Центр

10:00 – 22:00 (афіша та сайт)

Попри завершення спекотного тримісячного сезону розваг проекту "Літо на ВДНГ" – розваги не збираються завершуватись! Парк на Виставковому Центрі круглий рік відкритий для відвідування та готує купу приємних сюрпризів для гостей: від різноманітних атракціонів і активностей для всієї родини – до масштабних фестивалів та новорічних розваг! Тим паче, що незабаром розпочнеться новорічний сезон, коли парк на ВДНГ перетвориться на казкове місце, де здійсняться будь-які дитячі бажання. Але поки що розповімо про події, які абсолютно точно не варто пропускати: 16-17 листопада відбудеться головна барахолка Кураж Базар; 16 листопада пройде музичний фестиваль Studance, приурочений до міжнародного дня студентів; і головний сюрприз – з 1 листопада Різдвяна Фабрика Мрій готується створювати святковий настрій!

Парк на ВДНГ

Різдвяна Фабрика Бажань

ВДНГ, 2-й павільйон

1 листопада – 19 січня (купити квитки)

Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас з 1 листопада відкриває нову локацію на ВДНГ – "Різдвяна Фабрика Бажань". Величезний павільйон Виставкового Центру перетворили в невелике святкове містечко, у якому відвідувачі відчують атмосферу справжньої новорічної казки – з чарівними декораціями, магічною атмосферою, ельфами, чарівниками, спеціальним ярмарком, інтерактивними іграми та можливістю виготовити власну прикрасу для лісової красуні. Але найголовніше в цій подорожі – виконання дитячих бажань.

Різдвяна Фабрика Бажань

Тіма Беларуських

Ego Party Place

14 листопада, 23:00 (купити квитки)

Зараз ми знаємо два музичних героїв з Білорусі – Макса Коржа і Тіму Білоруських. Всупереч постійним порівнянням, молодий репер з Мінська зізнається, що ніколи не слухав свого більш відомого колегу по цеху, але це анітрохи не применшує його особистих заслуг. Коли Тіма вперше опублікував у своїх групі ВК пісню "Мокрі кроси" – про нього почали говорити всюди. Феноменальна популярність позитивно відзначилась на творчій кар'єрі молодого репера – він кинув усі сили на запис нових треків і збільшення кількості драйву на живих виступах. Його перший дебютний концерт відбувся всього рік тому – як сильно змінився за цей час результат ми перевіримо 14 листопада в клубі Ego Party Place.

Тіма Білоруських - Вітамінка

Друга Ріка

МЦКМ

14 листопада, 19:00 (купити квитки)

Останні кілька років для учасників "Другої Ріки" вийшли особливо вдалими: ювілейний тур Україною, недосяжний раніше аншлаг у 8000 фанів на сольному концерті в київському Палаці Спорту, реліз нового альбому "Піраміда" (+ наступні за ним музичні премії та культурні колаборації), заокеанські гастролі США та Канадою. Можна поставити запитання – куди далі, але музиканти не руйнують інтригу завчасно, тому всі сюрпризи тільки попереду. Поки що настав час підбити підсумки за допомоги атмосферного акустичного концерту в Жовтневому палаці. Найкраще з дискографії колективу та нові пісні з альбому "Піраміда" – але в абсолютно новому акустичному звучанні! Радимо не пропускати.

Друга Ріка - Секрет

Музична премія Jäger Music Awards

Арт-галерея LAVRA

15 листопада (деталі)

Звання першої по-справжньому незалежної музичної премії присуджується Jäger Music Awards! Вона вперше з'явилася на обрії в минулому році, але за цей час встигла накоїти справ, відкрити суспільству нові імена (привіт, зе Джозерс!) та взяти участь в розвитку локальної сцени. На відміну від більшості колег по цеху, Jager Music Awards не роблять акцент на стилістичних особливостях і не звертають увагу на жанрові уподобання – справжня музика поза правилами, актуальна та злободенна. Переможців у десяти основних номінаціях визначатиме авторитетне журі, зібране з кращих представників вітчизняної та закордонної музичної індустрії. Особливу увагу варто звернути на конкурсну частину для молодих талантів – B2B Young Blood, ось вже де дійсно можна почути щось зовсім дивне. Хочете раніше всіх дізнатися про майбутнє сучасної української музики? Тоді приходьте на церемонію нагородження премії Jager Music Awards 15 листопада в арт-галереї LAVRA.

Jäger Music Awards

Антитіла

Палац Спорту

16 листопада, 19:00 (купити квитки)

Рок-гурт "Антитіла" претендує на звання нового "улюбленого національного колективу" – квитки на великий столичний концерт розібрали майже моментально, тому мешканців і гостей Києва чекає відразу два стадіонних виступи. Але це ще далеко не всі приводи для святкування – разом з фанатами група відзначає 10-річний ювілей з дня заснування; а новий гастрольний тур пов’язаний з виходом шостого альбому "Hello". Приходьте, щоб почути нові композиції наживо. Співайте разом з улюбленими рокерами пісні, які вже стали хітами: "TDME", "Lego" або "Вірила". Кричіть Hello на всю Україну!

Антитіла - Вірила

Нервы

Stereo Plaza

17 листопада, 19:00 (купити квитки)

Довгоочікуваний сольний концерт легендарного гурту "Нерви" в Києві! В Stereo Plaza відбудеться презентація нового альбому з двох частин "Найдорожчий" – три роки музиканти не виступали в українській столиці, тому нова програма повинна надолужити згаяне перед старими фанатами. “Кофе – мой друг”, “Вороны”, “Батареи” та улюблені пісні, яких за 7 років існування колективу накопичилося чимало – вчи тексти напам'ять та приходь на виступ, щоб заспівати їх разом з кумирами!

Нервы - Зажигалки

Lord of the Dance

Палац Україна

19 листопада, 19:00 (купити квитки)

Lord of the Dance приїжджають до Києва з новим приголомшливим шоу "Небезпечні ігри": кельтські мотиви, ірландський степ, гаряча пристрасть та буря емоцій! Ви станете свідками грандіозного повернення легендарного танцювального колективу на велику сцену – будь-які світові гастролі за їх участю викликають серед шанувальників шалений ажіотаж, а за 18 років їх виступи відвідали близько 20 мільйонів осіб, що дає право називати їх справжнім всесвітньо відомим культурним феноменом. Впевнені, що квитки на виступ у Києві розійдуться зі швидкістю гарячих пиріжків, тому поспішайте забронювати місце для себе!

Lord of the Dance