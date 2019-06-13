Танці з зірками: команда шоу заінтригувала українців

6 сезон шоу Танці з зірками зовсім скоро стартує на каналі 1+1. Команда проекту вже готова днями назвати імена танцюристів та їх зіркових партнерів. А поки продюсер Володимир Завадюк інтригує українців неймовірним кастингом зірок, а також новим суддею.

За його словами, в новому сезоні Танці з зірками телеглядачів чекає багато сюрпризів.

"Ми прислухаємося до їхньої думки, і кожен рік запрошуємо до участі найпопулярніших зірок українського шоу-бізнесу, появи яких всі давно чекають. З постановками нам будуть допомагати нові режисери, які інтегрують в проект ще більше інновацій. У нас оновиться суддівська трійка, і цілком можливо, що одне з місць у ній займе визнаний у всьому світі танцюрист", - сказав Завадюк.

Танці з зірками на 1+1 (фото: прес-служба каналу)

"Також ймовірно, що один з наших хореографів вийде на паркет в якості учасника", - зазначив Володимир і додав, що команда почала пошук талановитих і різножанрових танцюристів у новий сезон.

Нагадаємо, в минулому сезоні Танців з зірками у проекті взяли участь 14 зіркових пар. Переможцями проекту стали комік Ігор Ласточкін разом зі своєю партнеркою, танцівницею і хореографом Ілоною Гвоздєвою.

Ігор Ласточкін на Танці з зірками 2018 (фото: прес-служба каналу)

Зазначимо, що однією з зірок, які візьмуть участь у проекті, може стати Ольга Фреймут, яка не так давно заінтригувала прихильників зустріччю з хореографом Яною Заєць.