Танцы на могиле: жена погибшего военного рассказала про него всю правду

Недавно социальные сети и СМИ облетела шокирующая новость, что две молодые девушки отправились на кладбище и станцевали на могиле своего погибшего отца-военного. Видео вызвало гнев у украинцев, дочками военного занялась полиция и девушки принесли свои извинения.

Жена погибшего воина рассказала о том, кем был ее муж, как он защищал Украину и что о нем действительно стоит знать. Что именно она рассказала - читайте в материале ниже.

Не стоит верить слухам

На своей странице в Facebook Ольга Нацевич сообщила, что она - вторая жена военного из 95-ой бригады Сергея Семененко. Девушки, которые танцевали на его могиле - его дочери от первого брака.

Она отмечает, что сначала хотела пройти мимо постыдного скандала, но потом решила рассказать украинцам, кем бы на самом деле ее муж, так как в сети поползло множество неприятных слухов о Сергее.

Девушкам, которые танцевали на могиле отца - 23 года и 26 лет. Они от первого брака Сергея. Со второй женой он познакомился через два года после разрыва отношений с мамой старших дочерей. Во втором браке он прожил 16 лет и там тоже подрастает двое детей.

О старших дочках Семененко заботился, уделял им внимание, помогал финансово до последних дней, регулярно с ними виделся, дал дам им высшее образование. Ольга отмечает, что он любил девочек и ни в чем им не отказывал.

Что известно о Сергее Семененко

Жена рассказала для программы "Сніданок 1+1", что в 2014 году Сергей специально поехал в Житомир, чтобы попасть именно в ту бригаду ВСУ, где хотел служить и заключил годовой контракт. Он пошел в АТО добровольцем и сказал жене, что нужно остановить врага. Оккупантов он называл раковой опухолью.

Через год он вернулся к гражданской жизни, у него была мастерская по установке газа на автомобили. А в 2021, видимо, чувствуя приближение войны, он втихаря от родных снова подписал контракт с ВСУ и попал в 95 бригаду.

О контракте родные узнали только в день гибели Сергея под Изюмом - 20 марта 2022 года. За два дня до гибели Семененко спас жизнь своему побратиму.

Сергей был очень принципиальным, надежным и чутким человеком. А еще - нетерпимым к любой несправедливости, старался всем помогать и всех защищать. Он был отличным отцом - как для старших дочерей от первого брака, так и для младших.

Мама военного добавила, что он часто посещал места, где были похоронены его побратимы, относился с уважением к этому и не понимал традицию приходить на кладбище только в поминальные дни.

Что грозит девушкам за танцы на могилах

Две совершеннолетние девушки посетили Лесное кладбище и станцевали у могилы своего отца, а также других защитников Украины. Таким образом они хотели "почтить" память погибших.

Видео быстро завирусилось в сети, возмущенные украинцы сообщили в полицию. В Деснянском управлении начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины - надругательство над могилами. Девушкам грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Стоит отметить, что девушки записали видео с искренними извинениями за свой поступок. Какое они получат наказание - пока неизвестно.

Мнения об их поступке разделились. Большинство украинцев высказали свои гнев и возмущение, однако есть и защитники девушек, которые предположили, что эта акция не была направлена на осквернение могилы или пренебрежение к памяти защитников Украины. Возможно, отец девушек когда-то сам им сказал, что не хотел бы на своей могиле слез.