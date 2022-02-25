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Танки під Конотопом і руйнування в місті. Відео та фото для нас від очевидців

Автор: Світлана Мащенко

Одні з найзапекліших боїв після вторгнення російських військ в Україну ведуться в Сумській області. Наші війська другу добу відбивають наступ окупантів, зокрема, у місті Конотоп.

З'явилися фото і відео руйнувань, яких завдано місту з моменту початку агресії 24 лютого.

На одному з відео показана палаюча військова техніка в ніч з 24 на 25 лютого.

Також місцеві мешканці зняли на відео проходження бойової техніки.

Міст через річку Сейм в селі Озаричі Конотопського району зруйнований, проїзд по ньому неможливий.

Крім того на фото видно пошкодження житлових будинків у місті.

Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, що в ніч з 24 на 25 лютого голова ОДА Сумської області Дмитро Живицький повідомив про те, що ворожі війська взяли Конотоп у кільце.

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Конотоп