Таксисты обманывают туристов по этим схемам. Как уберечь свои деньги и нервы?

Какие мошеннические схемы применяют таксисты

Джек Митчелл, руководитель отдела валютных операций FairFx, объяснил, какие распространенные приемы используют таксисты для обмана туристов.

"Водители и такси часто обманывают туристов, утверждая, что счетчик в авто сломан, указывают завышенную цену за проезд. Другие дезинформируют пассажиров о том, что выбранный ими пункт назначения, гостиница, храм или музей, забронированы или закрыты. Поэтому отправляются в путь по запутанному маршруту, чтобы повысить тариф", - говорит эксперт.

Некоторые водители такси могут также отвезти туристов в магазин, принадлежащий друзьям, чтобы путешественники купили там товары по завышенной цене.

Какие правила следует соблюдать туристам

Джек Митчелл делится универсальными правилами, которые следует придерживаться, посещая новые места.

"Никогда не останавливайте такси на улице. Лучше обратитесь к авторитетному источнику, такому как справочная служба в аэропорту, туристический информационный центр или консьерж гостиницы, чтобы вызвать такси, или наймите лицензированное такси через официальный пост", - советует эксперт.

Также он рекомендует сразу узнать общую стоимость поездки.

"Спросите консьержа отеля или обратитесь в онлайн-калькулятор тарифов и убедитесь, что счетчик работает, прежде чем сесть в транспортное средство", - говорит Джек.

Туристы также могут попытаться поискать среднюю цену за поездку в Google, чтобы убедиться, что они не переплачивают.

Если водитель говорит, что счетчик сломался, возможно лучше воспользоваться другим такси, чем рисковать потратить лишние деньги.

"Напишите адрес и часы работы пункта назначения на английском и языке, на котором говорят в пункте назначения. Если водитель пытается отвезти вас в другое место, твердо повторите желаемое место или прекратите поездку", - советует Джек.

У большинства туристических объектов есть сайт, где туристы смогут проверить часы работы и общую информацию. Если водитель говорит, что достопримечательность закрыта, туристы должны настаивать на том, чтобы продолжать поездку до места назначения или прекратить свое путешествие немедленно.

"Используйте Google Maps или City Mapper, если это возможно, чтобы убедиться, что ваш водитель следует курсу. Чтобы избежать службы заказа такси, воспользуйтесь услугами заказа поездок, такими как Uber или Lyft. Вы даже можете активировать опцию Follow My Ride (Uber) или Share My Ride (Lyft), чтобы друзья могли отслеживать ваше местонахождение", - говорит эксперт.

Приложение для такси позволяет людям видеть стоимость проезда перед началом поездки. Это помогает следить за деньгами.

Туристы также могут видеть, куда они направляются, и могут определить, едет ли водитель по более длинному маршруту.

Также прекрасным вариантом для туристов является общественный транспорт. Он намного дешевле такси.