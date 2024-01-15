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Такого в Украине еще не было. В одной из областей приняли неожиданное решение по стоимости проезда

Фото: В Полтаве снизили цену на проезд в автобусах по области (poltava.to)
Автор: Людмила Жукова

В Полтавской области снизили цену на проезд на трех междугородных маршрутах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на Полтавскую ОВА.

На каких маршрутах снизилась цена на проезд

Так, с 15 января на трех междугородных автобусных маршрутах снизили стоимость от 10 до 26 грн. В общей сложности это 48 рейсов.

Четверо перевозчиков, работающих на маршруте Кременчуг - Полтава, снизили стоимость суммарно на 20 грн.

То есть в декабре прошлого года - на 10 грн, еще на 10 грн - с 15 января. Двое перевозчиков, осуществляющих рейсы на маршруте Полтава - Лохвица, - на 26 грн в целом. Пять перевозчиков на маршруте Полтава - Гадяч снизили стоимость проезда на 10 грн.

В ОВА отметили, что это еще один положительный пример социально ответственного предпринимательства в Полтавской области.

Отметим, что тенденция понижения оплаты на проезд в Полтаве наблюдается еще с 2018 года. Тогда в городе впервые снизили стоимость проезда в троллейбусах с 3 до 2 гривен, в автобусах с 5 до 4 гривен.

Где в Европе самый дешевый проезд

Кстати, сейчас лидерство по самому дешевому проезду занимает Прага (0,60 евро), а по самому дорогому Лондон (4.11 евро).

Напомним, ранее мы рассказывали, почему киевляне не получают компенсацию за проезд после закрытия метро и как этому помочь.

Читайте также, что известно об обновленной системе оплаты проезда в Киеве.

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Полтава