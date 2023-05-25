Такого еще не видели. На берег известного курорта выбросило "монстра из фильма ужасов" (фото)

Что известно о монстре, выкинутом на берег

Анат Примо прогуливалась по пляжу на острове Ко Ланта в Таиланде, когда увидела странные останки с оскаленными острыми зубами прямо на пляже.

"Я просто гуляла во время заката со своей собакой и увидела это, лежащим на песке. Я не понимала, что это такое, я впервые такое лицезрела. Мне это существо показалось инопланетянином или кем-то из фильма ужасов. Думаю, фотографии говорят сами за себя", - рассказала женщина.

То, что увидела Анат, было 70-80 сантиметров в длину. Существо имело огромное количество зубов, но было без плавников.

На пляже Таиланда увидели "монстра" (фото: express.co.uk)

Кем оказался загадочный монстр

В поисках разгадки 45-летняя женщина поделилась своими фотографиями на странице в Facebook. Один человек предположил, что это была змея, другой сказал, что это рыба.

Как оказалось, это была гигантская мурена.

"Это гигантская мурена, и похоже, что она умерла, когда добыча застряла у нее в горле или что-то в этом роде", - прокомментировал один ученый.

Отметим, что гигантские мурены обычно встречаются в водах Индо-Тихого океана и, как известно, распространены в морях у берегов Таиланда.