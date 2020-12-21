Таким ви його ще не чули: оркестр США "до мурашок" виконав "Щедрик" (відео)

Військовий хор ВПС США привітав українців зі святами Різдва і Нового року і виконав популярну пісню-колядку "Щедрик". Відео з виконанням з'явилося на сторінці YouTube посольства США в Києві.
За словами підполковника і керівника оркестру Христини Мур Уррутии, в України немає кращого партнера і союзника, ніж США. Америка цілком підтримує прагнення нашої країни до суверенітету.
"Сьогодні "Carol of the Bells" - одна з найвідоміших і улюблених різдвяних пісень в США", - сказала Уррутия.
Нагадаємо, що різдвяна колядка "Щедрик" відома у всьому світі саме в обробці Миколи Леонтовича і має англійську назву "Carol of the Bells" ("Колядка дзвонів"). Походження оригінальної мелодії "Щедрик" невідомо. А обробка українського композитора вперше прозвучала у виконанні хору Київського університету у 1916 році.
Військовий оркестр США виконав "Щедрик"
В коментарях українці емоційно відреагували на виконання "Щедрика".
Як ми раніше писали, нацгвардійці записали фантастичний кавер на пісню "Щедрик".