ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Таким ви його ще не чули: оркестр США "до мурашок" виконав "Щедрик" (відео)

Автор: Людмила Жукова

Військовий хор ВПС США привітав українців зі святами Різдва і Нового року і виконав популярну пісню-колядку "Щедрик". Відео з виконанням з'явилося на сторінці YouTube посольства США в Києві.

Популярні новини

За словами підполковника і керівника оркестру Христини Мур Уррутии, в України немає кращого партнера і союзника, ніж США. Америка цілком підтримує прагнення нашої країни до суверенітету.

"Сьогодні "Carol of the Bells" - одна з найвідоміших і улюблених різдвяних пісень в США", - сказала Уррутия.

Нагадаємо, що різдвяна колядка "Щедрик" відома у всьому світі саме в обробці Миколи Леонтовича і має англійську назву "Carol of the Bells" ("Колядка дзвонів"). Походження оригінальної мелодії "Щедрик" невідомо. А обробка українського композитора вперше прозвучала у виконанні хору Київського університету у 1916 році.

Військовий оркестр США виконав "Щедрик"

В коментарях українці емоційно відреагували на виконання "Щедрика".

  • Дуже чудове виконання! Дякую вам за привітання, веселих вам свят та щасливого Різдва!
  • Чудове виконання!!! Слухала із усмішкою на обличчі!!! Дякуємо за привітання!!! І вам гарних свят!!!!
  • Велика вдячність. Дуже гарне виконання!
  • Молодці. Добра пісня. Добрі обличчя у виконавців. Хороший настрій.
  • Це ж наша українська пісня, яка свого часу потрапила за океан з нашими мігрантами !!! Чудове виконання !! Best wishes, USAFE Band and Lieutenant Colonel Moore! You're beautiful!! Merry Christmas, America !! God bless you!!
  • Мурашки по тілу пробігли. Дякую за таке прекрасне виконання пісні.

Як ми раніше писали, нацгвардійці записали фантастичний кавер на пісню "Щедрик".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України щедрик