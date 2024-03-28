"Такие вещи не должны случаться". Известного украинского массажиста обвиняют в "лапании" женщин

Детали шокирующей истории

Евгения утверждает, что во время массажа массажист Максим, будто нечаянно касался ее половых губ, а в конце сеанса начал массировать грудь.

"Мне очень неприятно это делать, но хочу рассказать историю о том, как меня домогался массажист. Его зовут Максим Минчик и он массажист в собственном кабинете в Черновцах. У него отличные отзывы и действительно делает хороший массаж, однако только этим он не довольствуется. Во время массажа мне Максим будто нечаянно касался моих половых губ. А в конце сеанса начал массировать грудь (в процессе спросив, приятно ли мне) и потом пах", - рассказала женщина.

По ее словам, она не отреагировала сразу, потому что "ее будто парализовало".

"Я знаю, что надо было отреагировать сразу, но меня будто парализовало. Еще какое-то время я пыталась понять, не показалось ли мне (нет). Потом я нашла еще одну клиентку Максима, которая позволила мне рассказать, как она заснула на массаже от усталости, а проснулась без нижнего белья. Я убедилась, что я не единственная женщина, с которой он перешел границы. И, боюсь, что не последняя", - рассказала украинка.

Женщина сообщила, что написала заявление в полицию, но подозреваемый все отрицает и утверждает, что это все конкуренты.

"Я никак не хочу комментировать такой запрос, но уверена, что ни одно из подобных действий не должно осуществляться массажистом, если о них не было договоренности и клиентка не давала на них разрешения. В противном случае это насилие. Я хочу, чтобы эти случаи стали известными. Я хочу, чтобы женщины, как я, которые идут к массажисту именно за массажем, не оказались в такой же ситуации", - отметила она.

Реакция массажиста на обвинение

На странице Евгении сначала были скриншоты, где он отвечал ей, что обвинения - безосновательны, но потом они исчезли.

Мы тоже обратились к Максиму за комментарием, но он оставил запрос без ответа.

Массажист не захотел комментировать (Скриншот)