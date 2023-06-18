Такие комплименты говорить не стоит: эти слова могут обидеть

"Ты молодец, пусть даже все считают иначе"

Один из самых ужасных комплиментов. Не стоит говорить человеку о том, что все вокруг считают его самого или его действия неправильными. Человек будет переживать о том, почему все считают его плохим. И часто такими словами люди пытаются показать собеседнику, что они не такие, как все остальные.

Если вы скажете что-то подобное, то не удивляйтесь, если ваше общение с этим человеком сократится. Если хотите похвалить или подбодрить, то упоминать мнение других людей при этом не стоит.

"Хорошо поработал, но есть к чему стремиться"

Такая фраза очень неприятная и звучит как "ты уже неплох, но до реальных свершений тебе как до Луны". Если вы хотите оказать поддержку тому, кто начал заниматься чем-то новым или постигает азы науки, скажите этому человек, что несмотря на небольшой опыт (потраченное время), он заслуживает уважения, так как отлично поработал.

"Ого, а ты смелый/смелая"

Когда вы говорите человеку, что он смелый благодаря какому-то своему выбору (одежда, татуировка, макияж, нестандартная ситуация), то он слышит что-то в стиле "я бы на такое не решился" или даже - "меня считали слабым". Если вы не хотите укорять кого-то и намекать на то, что поведение могло быть и скромнее, достаточно сказать восхищенно "круто!" - это будет звучать в разы убедительнее и приятнее.

"Наконец ты это сделал/сделала"

Не стоит говорить человеку: "наконец-то ты окончил университет (курсы)", наконец-то ты нашел нормальную работу/встретил нормальную девушку", "наконец-то у тебя нормальная прическа". Такие фразы звучат очень обидно, так как вы четко указываете человеку, что у него долго не получалось сделать и за что его осуждали. Если хотите сделать комплимент, то просто скажите человеку, что вы за него рады.

"Ого, ты не только красивая, но и умная"

Жуткий комплимент, который часто слышат женщины. И обидеть такими словами можно очень легко. В мире очень много красивых и умных людей. Хотите сделать приятное, то скажите - "ты умная" или "ты красивая", хотя такие слова - просто констатация факта. Не стоит показывать, что умная женщина для вас - большой сюрприз.

Самые лучшие комплименты - короткие, в которых вкладывается восхищение. Не стоит высказывать какое-то дополнительное личное мнение и причины того, почему вы говорите комплимент. Просто скажите что-то приятное и без всяких объяснений.

Психологи также рекомендуют проверять фразы на самом себе - если вам будет неприятно услышать что-то подобное, то и другим людям так говорить не стоит.