Такие комплименты говорить не стоит: эти слова могут обидеть

Комплименты и фразы поддержки или восхищения нужны для проявления чувств, симпатии или, чтобы сделать собеседнику приятно. Но с такими фразами стоит быть осторожнее, так как некоторые из них имеют двойной смысл и могут обидеть.
Какие комплименты говорить не стоит, если вы не хотите человека обидеть - читайте в материале ниже.
Один из самых ужасных комплиментов. Не стоит говорить человеку о том, что все вокруг считают его самого или его действия неправильными. Человек будет переживать о том, почему все считают его плохим. И часто такими словами люди пытаются показать собеседнику, что они не такие, как все остальные.
Если вы скажете что-то подобное, то не удивляйтесь, если ваше общение с этим человеком сократится. Если хотите похвалить или подбодрить, то упоминать мнение других людей при этом не стоит.
Такая фраза очень неприятная и звучит как "ты уже неплох, но до реальных свершений тебе как до Луны". Если вы хотите оказать поддержку тому, кто начал заниматься чем-то новым или постигает азы науки, скажите этому человек, что несмотря на небольшой опыт (потраченное время), он заслуживает уважения, так как отлично поработал.
Когда вы говорите человеку, что он смелый благодаря какому-то своему выбору (одежда, татуировка, макияж, нестандартная ситуация), то он слышит что-то в стиле "я бы на такое не решился" или даже - "меня считали слабым". Если вы не хотите укорять кого-то и намекать на то, что поведение могло быть и скромнее, достаточно сказать восхищенно "круто!" - это будет звучать в разы убедительнее и приятнее.
Не стоит говорить человеку: "наконец-то ты окончил университет (курсы)", наконец-то ты нашел нормальную работу/встретил нормальную девушку", "наконец-то у тебя нормальная прическа". Такие фразы звучат очень обидно, так как вы четко указываете человеку, что у него долго не получалось сделать и за что его осуждали. Если хотите сделать комплимент, то просто скажите человеку, что вы за него рады.
Жуткий комплимент, который часто слышат женщины. И обидеть такими словами можно очень легко. В мире очень много красивых и умных людей. Хотите сделать приятное, то скажите - "ты умная" или "ты красивая", хотя такие слова - просто констатация факта. Не стоит показывать, что умная женщина для вас - большой сюрприз.
Самые лучшие комплименты - короткие, в которых вкладывается восхищение. Не стоит высказывать какое-то дополнительное личное мнение и причины того, почему вы говорите комплимент. Просто скажите что-то приятное и без всяких объяснений.
Психологи также рекомендуют проверять фразы на самом себе - если вам будет неприятно услышать что-то подобное, то и другим людям так говорить не стоит.
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