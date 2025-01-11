Такое бывает раз в десятилетие. В январе состоится редкий парад планет: как его увидеть

Что такое парад планет?

Парад планет - это явление, когда несколько планет Солнечной системы выравниваются на небе, образуя линию или дугу. Такие события случаются редко и интересны для астрономов и наблюдателей.

Когда состоится парад планет

21 января 2025 года на небе одновременно появятся шесть планет: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. Это редкое явление, поскольку одновременное выравнивание шести планет случается нечасто.

Парад планет 21 января 2025 года (скриншот)

Можно ли увидеть парад планет

Да, увидеть парад планет 21 января можно будет невооруженным глазом. Но для этого нужны следующие условия:

Время наблюдения. Лучшее время для наблюдения - раннее утро, с 5:00 до 6:30, когда планеты будут наиболее видимыми, еще до того, как взойдет Солнце.

Место наблюдения: выбирайте места с минимальным световым загрязнением, такие как открытые пространства за пределами крупных городов.

Для наблюдения достаточно бинокля или телескопа. Уран и Нептун будут видны только с помощью бинокля или телескопа, тогда как другие планеты можно увидеть невооруженным глазом.

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