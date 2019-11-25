"Бумбокс" в новому складі презентували свій "Таємний код" щасливим львів'янам

Група "Бумбокс" разом з лідером колективу Андрієм Хливнюком відіграли два концерти у Львові в новому складі і представили публіці восьмий студійний альбом "Таємний код: Рубікон". Концерти пройшли в рамках туру по Україні, який розпочався 19 вересня і охоплює 15 міст. Львів став єдиним містом, де "Бумбокс" дав відразу два концерти.

Львівська публіка зустріла "Бумбокс" дуже тепло, всі квитки на концерти в нічний клуб "Малевич" були продані задовго до заходу. В рамках презентації нового альбому група виконала пісні: "Тримай мене", рімейк на пісню "Ангела, як я" групи "Крихітка", "Дрантя", "Твій на 100%", "Побачимось", "ДШ".

Група Бумбокс на сцені клубу "Малевич" у Львові

Також учасники групи порадували фанів і старими хітами – "Вахтерам", "Квіти в волоссі", "Дитина", "Ким би були", "Сталеві квіти", "На 8 поверсі".

Група Бумбокс на сцені клубу "Малевич" у Львові

В тур по Україні група "Бумбокс" вирушила в оновленому складі – у колективі з'явилися гітарист Дмитро Кувалин, Олег Аджибаев і бас-гітаристка Інна Невойт, яка стала першою і єдиною жінкою в колективі.

Група Бумбокс на сцені клубу "Малевич" у Львові

Лідер групи Андрій Хливнюк розповів, що нова учасниця надихнула хлопців частіше ходити в барбер-шоп і стежити за собою.

"Це віртуозна музикант з досвідом, лінгвістка, цікава, інтелігентна людина, красива. Хлопці у мене і так всі красені, а тепер кожен день, як з барбер-шопу. Але в нашій країні, на жаль, крім інших проблем, є проблема гендерної нерівності, коли рожеві предмети в аптеці зазвичай вдвічі дорожче, ніж сині, коли жінка має більш низьку зарплату тільки тому, що вона жінка. Тому я хочу підкреслити, що у нас не дівчина в команді з'явилася, а класний бас-гітарист. І вже потім якісь спідниці, високі підбори і все інше", - зазначив він.

Група Бумбокс на сцені клубу "Малевич" у Львові

Колектив покинули: гітарист Андрій "Муха" Самойло, басист Денис Левченко і звукоінженер Ігор Мельник. Як зазначив Хливнюк, група тепер звучить зовсім по-іншому.