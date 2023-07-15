Тайна "кровавых водопадов" в Антарктиде раскрыта. О чем узнали ученые

Более ста лет назад ученые впервые увидели своими глазами так называемые "кровавые водопады" Антарктиды. С тех пор прошло немало времени, были проведены десятки различных исследований, однако об истинной причине такого цвета ледяной воды ученые узнали только недавно.

Об открытии, исследовании и тайне "кровавых водопадов" Антарктиды, читайте в материале Styler.

История открытия

В далеком 1911 году участники британской экспедиции впервые увидели, как в Сухих долинах Восточной Антарктиды из ледника в ледяное озеро вытекает кроваво-красный поток воды.

Это место назвали ледником Тейлора - в честь открывшего его австралийского геолога Гриффита Тейлора. Сами же потоки окрестили "кровавыми водопадами" (с англ. Blood Falls).

На протяжении десятилетий происхождение этих сюрреалистических потоков связывалось как с естественными процессами, так и с апокалиптическими пророчествами.

Откуда на леднике водопад

Соленая вода красного цвета выходит из небольшой трещины в ледяном водопаде. Источником воды является озеро, покрытое 400 метрами льда, удаленное на несколько километров от водопада.

По мнению ученых, оно сформировалось, когда Сухие долины были затоплены морской водой, а после отступления воды и наступления льда (от 4 до 1,5 млн лет назад) озеро оказалось под толстым слоем льда.

Соленость воды в озере превосходит соленость в океане в четыре раза, потому вода не замерзает даже при минус 10 градусах по Цельсию.

Вот так выглядят "кровавые водопады" (скриншот)

Первые исследования и теории

До сих пор большинство исследований "кровавых водопадов" были связаны с химическим составом воды и обитающими в ней микробами. Однако полный минералогический состав талой воды определен не был.

Первые исследователи Антарктиды объясняли необычный цвет потоков красными водорослями.

В 2006 и 2018 годах команда американских ученых взяла с ледника несколько образцов воды. Исследовав ее состав под микроскопом и проанализировав полученные данные, эксперты обнаружили высокое содержание оксида железа. Это и объяснило цвет воды.

Кроме того, группа ученых под руководством Джилл Микуки из Гарвардского университета смогла доказать, что ледяное озеро заселено специфическими микроорганизмами, жизнедеятельность которых также может влиять на цвет воды.

Последние открытия и разгадка тайны

Недавнее исследование материаловеда Кена Ливи из Университета Джона Хопкинса, опубликованное в журнале Astronomy and Space Science, открыло занавес тайны.

Подробное изучение образцов воды с ледника под мощным электронным микроскопом показало присутствие в нем большого количества крошечных наносфер, насыщенных железом.

Ученый объяснил, что эти наносферы происходят от древних микробов и чрезвычайно малы (сотая часть размера эритроцитов человека). В то же время в талых водах ледника Тейлора их очень много.

Кроме железа, наносферы содержат кремний, кальций, алюминий и натрий. Именно этот уникальный состав придает воде кровавую окраску, когда она выходит из ледника и контактирует с кислородом, солнечным светом и теплом.

Ливи уточнил, что раньше никто не смог сделать это открытие, поскольку все искали не то, что нужно. Считалось, что вода становится красной из-за наличия в ней какого-нибудь минерала. Однако наносферы не имеют кристаллической структуры (решетки) - поэтому так и оставались до последнего времени "невидимыми".