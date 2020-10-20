У таблеток від тиску знайшли серйозний побічний ефект

Прийом таблеток від підвищеного тиску може мати небезпечний побічний ефект. Лікарі радять задуматися про коригування способу життя і харчування, щоб мінімізувати прийом ліків, які можуть нашкодити.

Так, на думку вчених, постійний прийом таких ліків може завдати шкоди кровоносній системі. До такого висновку прийшли дослідники з Пенсільванського університету, пише ukrhealth.

Річ у тому, що регулярне вживання таблеток призводить до потовщення стінок судин. Коли вчені перевірили бази гіпертоніків, вони прийшли до висновку, що у більшості з них ліки викликали серцеву недостатність.

Але й відмовлятися від прийому ліків людям з підвищеним тиском не рекомендується. Адже наслідки можуть бути тяжкими. Медики вважають, що тут ризик виправданий. Адже кожен препарат має побічний ефект. Хоч би що там було, препарати повинен призначати лікар.

Але і самі пацієнти можуть вплинути на поліпшення свого стану. Знизити свій "робочий" тиск, допоможе зміна способу життя.

В першу чергу, потрібно нормалізувати вагу і переглянути свій раціон. Приміром, солона їжа підвищує артеріальний тиск, тому від неї треба відмовлятися. Також важливо дотримуватися рухову активність. Наприклад, можна здійснювати прогулянки у швидкому темпі протягом 40-60 хвилин.

Раніше дієтологи назвали ягоду, яка корисніше ніж таблетки. Вона не тільки захищає імунітет, але й уберігає від зморшок.

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