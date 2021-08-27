Як тютюновий дим впливає на здоров'я дітей: вчені зробили важливу заяву

Так, під час вагітності матері та на самому початку життя дитини негативний вплив навколишнього середовища може безповоротно змінити метаболізм та фізіологію організму. Вдихання шкідливих речовин може прискорити процес біологічного старіння.

На клітинному рівні старіння – це безперервний процес, який починається в ранньому віці і який можна виміряти завдяки так званим епігенетичним годинникам. Він дозволяє оцінити, чи біологічний вік старший чи молодший за хронологічний.

Який вплив на дітей

Міжнародна група дослідників проаналізувала вплив пасивного куріння на дітей на самому початку їхнього життя. Зокрема, вони використали дані та спосіб життя 1 173 учасників. Загальний їхній вік складав від 6 до 11 років.

Тому фахівці виявили, що пасивне куріння вагітної жінки було пов'язано з прискоренням епігенетичного старіння майбутньої дитини. Відповідний негативний вплив зберігався і в тому випадку, якщо дитина в ранньому дитинстві перебувала в контакті з курцями.

Діти, які піддаються впливу пасивного куріння, на 50-100 % частіше хворіють гострими респіраторними хворобами. А серед дітей грудного віку вдихання вторинного тютюнового диму може викликати раптову смерть, у вагітних жінок — викидні або народження дітей з низькою масою тіла.