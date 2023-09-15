Сюрприз буквально завтра-послезавтра: кого из знаков Зодиака ждет радость в ближайшие дни

Гороскоп на сентябрь 2023 года говорит, что начало осени будет напряженным и активным периодом в жизни большинства представителей зодиакального созвездия. Первая половина месяца будет особенно сложной из-за ретроградных планет, но после 15 сентября ситуация начнет улучшаться.
Астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака имеет все шансы получить подарок или радостное известие уже в ближайшие дни. Кто попал в этот список - читайте ниже.
С 15 сентября Меркурий вернется в свое обычное движение, а значит многие дела и процессы перестанут буксовать. У Тельца появятся новые увлечения, хобби или откроются знания, которые могут подтолкнуть на важные перемены в жизни.
А еще есть вероятность изменений в личной жизни - рядом окажется человек, с которым вы знакомы уже давно или вас ждет приятное знакомство в неожиданной обстановке.
Ваши цели и желания медленно и со скрипом двигаются в нужном направлении. Во второй половине сентября намеченное будет удаваться в разы легче и быстрее, а ваши таланты начнут расцветать.
Есть шанс получить продвижение по службе и даже увеличить доходы. Не отказывайтесь от встреч в ближайшие дни - они могут стать отправной точкой для серьезных перемен в жизни.
Уделите больше времени своим друзьям и знакомым, так именно они смогут помочь вам решить разные проблемы, которые уже давно не дают покоя.
Во второй половине сентября вас ждут выгодные и успешные контакты по работе, и особая удача ждет тех, кто занят в сфере, связанной с техникой и интернет-технологиями.
Приятные новости вас ждут во всем, что касается партнерства, сотрудничества, набора персонала или запуска новых проектов.
Также возможны приятные перемены или сюрпризы в сфере личного общения - в компании друзей, единомышленников, в романтических коммуникациях.
Кстати, ранее мы писали о том, кто из знаков Зодиака станет богаче к середине осени.
А еще рассказывали о том, кого из знаков Зодиака накроет волной удачи в ближайшее время.