Син Віктора Павліка з онкологією відмовився від терапії та звернувся до однокласників (фото)

Віктор Павлік із сином Павлом (фото: facebook.com/vpavlik100)

Молодший син Віктора Павліка розповів про свою боротьбу з найагресивнішою формою раку

Син Віктора Павліка страждає від важкого онкозахворювання та прийняв рішення про припинення терапії, яку вважає безглуздою. У Павла майже два роки тому діагностували злоякісну пухлину - саркому, більш відому як рак кісток. Це одне з найбільш небезпечних і смертельних захворювань у світі.

Молодший син відомого українського співака просить своїх колишніх однокласників і одногрупників відгукнутися. Про це хлопець написав у своєму Facebook.

Павло розповів, що вже пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії.

"Кожен раз, перевіряючи кожні кілька місяців свій організм за допомогою МРТ і КТ, я вірив що ця зараза помре від постійного лікування хімікатами, які пошкоджують крім хворих клітин ще й здорові, і залишить мій організм у спокої. Однак цього так і не сталося", - написав він.

Хвороба проявила себе вперше в серпні 2018 року, коли він потрапив до лікарні через те, що ноги почали втрачати свою силу, і хлопець майже перестав ходити.

Хірургам вдалося вирізати утворення, яке стискало спинний мозок. Після гістології виявилося, що це була саркома.

"Тиждень тому, в черговий раз перевіривши організм з допомогою КТ і МРТ, я почав втрачати і без того слабку надію в моїй голові. Сьогодні я вже не можу пересуватися без коляски, а друкую цей текст однією рукою, оскільки друга рука продовжує втрачати свою функціональність. Я закінчив своє лікування хіміопрепаратами, але не тому, що воно більше не потрібно, а тому що воно більше безглузде. Нам не вдалося зупинити розвиток моєї хвороби, вона продовжує активно вражати мій організм, руйнуючи його зсередини. А значить мені залишилося тільки протриматися в живих скільки зможу", - написав Павло.

Хлопець зізнався, що ставиться до цього спокійно, хоча незвіданість перед майбутнім не може не лякати.

"Я набагато більше переживаю за тих, хто мене оточує і піклується про мене: батьків і близьких друзів, адже без їхньої допомоги я взагалі не впораюся навіть з найпростішими моїми потребами", - розповів він.

Віктор Павлік з молодшим сином Павлом (фото: facebook.com/vpavlik100)

Проглядаючись фотографії свого класу за 4, 9 та 11 рік навчання в спецшколі №25 у Києві його переповнювали емоції.

"Я щиро люблю всіх своїх однокласників і мені шкода що то час минув, адже ми всі вирушили у доросле життя, розбігшись по світу.

Після школи я поступив в Академію Служби безпеки України, оскільки з дитинства мене тягнуло на військову службу. Мені навіть двічі вдалося стати учасником військового параду на День Незалежності України. Відучившись і відслуживши там два роки я потрапив у лікарню, і з цього моменту і почалася описана вище історія...

Я не знаю якої насправді думки про мене мої однокласники та однокурсники, і як часто про мене взагалі згадують, але я щиро хочу побажати вам усім успішного життя, в якій ви ніколи не зіштовхнетеся з тими труднощами, які зараз переживаю я...

Мені дуже хотілося виговоритися, і я радий, що нарешті це зробив. Спасибі всім, хто дочитав цей текст до кінця, це дуже важливо для мене. Будьте щасливі, цінуєте особливі моменти в житті, адже вони так швидко минають, і пам'ятайте: багатство не в грошах і майно, воно у людях, що оточують вас, в емоціях, які вони викликають, і у спогадах, які вони залишають", - йдеться у публікації.

Артист Віктор Павлік у своєму Facebook також попросив однокласників і одногрупників свого сина відгукнутися і знайтися.

Син Віктора Павліка з важким онкозахворюванням звернувся до своїх однокласників (фото: facebook.com/pavel.pavlik.79677)

Раніше повідомлялося, що Віктор Павлик "таємно" одружився зі своєю коханою та розповів про весілля тільки через пару тижнів.

Нагадаємо, що восени 2018-го Віктор Павлік зняв відео, щоб підтвердити страшний діагноз сина.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler