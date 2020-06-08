Син принца Гаррі і Меган Маркл здивував несподіваною витівкою

Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися від обов'язків і переїхали подалі від королівської сім'ї. Подружня пара сподівалася отримати спокійне життя, однак уваги преси і донині уникнути не вдається.

Навіть у близькому колі друзів і знайомих сім'ї Сасекських є той, хто під маскою інсайдера ділиться моментами з їхнього особистого життя. Ці моменти пов'язані з вихованням сина Арчі, про атмосферу і обстановку в сім'ї. Подробиці інформує видання Us Weekly.

Виявляється, син Меган і Гаррі вже почав трохи говорити. "Він вже навчився вимовляти кілька слів, на кшталт "тато", "мама", "книга" та "собака". Крім того, він дуже любить грати в хованки і будувати щось з кубиків", - прокоментувало джерело.

Також зазначається, що Арчі дуже любить свого батька і хоче проводити з ним якомога більше часу. Це помітно по жестах малюка і по його міміці, коли він бачить поруч Гаррі.

"Як тільки Гаррі заходить в кімнату, Арчі приходить в захват і відразу ж починає тягнути до нього ручки. Взагалі він дуже товариський малий. Він стає таким щасливим, коли навколо нього з'являється багато людей", - додав інсайдер.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон шокувала принца Гаррі і Меган Маркл своєю поведінкою.

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