Син Марадони потрапив до реанімації: про смерть батька дізнався від журналіста

Син легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони, який помер в результаті серцево-легеневого нападу, потрапив до реанімації після ускладнень від коронавірусу. 34-річний італійський футболіст, гравець пляжної збірної саме в лікарні й дізнався про смерть батька.

Про це розповів журналіст Танкреді Палмері у своєму Twitter.

Також він зазначив, що один з представників "жовтої преси" знайшов Дієго Марадону-молодшого по телефону, щоб дізнатися його реакцію на трагічну звістку, яка прогриміла на весь світ.

"І саме так Дієго-молодший дізнався, що він втратив свого батька. Дайте хлопцю спокій, - йдеться у публікації.

Фото: скрін поста twitter.com/tancredipalmeri

Дієго Армандо Марадона Сінагра (Дієго-молодший або Дігіто) народився в Неаполі в Італії 20 вересня 1986 року в результаті роману між Марадоною і молодою місцевою жінкою на ім'я Крістіана Сінагра. Хлопчика виховувала мати. У нього є зведений брат на ім'я Дієго Фернандо Марадона Охеда, народжений від Марадони в 2013 році.

Син Дієго Марадони Сінагра (фото: globallookpress.com)

Марадона Сінагра пристрасно захоплювався футболом і почав грати в юному віці, наслідуючи навички свого батька. В 11 років він був частиною молодіжної команди "Наполі". Дієго-молодший представляв збірну Італії у віці до 17 років. У 2004 році молодий Марадона Сінагра на сезон поповнив молодіжний склад Генуї.

Італійський суд визнав батьківство Марадони в 1993 році, але Марадона Сінагра вперше зустрівся зі своїм батьком тільки у 2003 році під час турніру з гольфу в Фьюджі.

10 червня 2015 року Марадона Сінагра одружився з Нунцією Пенніно в Неаполі та отримав благословення Папи Франциска.

25 серпня 2016 року Марадона публічно визнав Марадону Сінагра своїм сином і заявив перед ЗМІ в Буенос-Айресі: "Я дуже його люблю, і він дуже схожий на мене".

Раніше ми писали про те, як футбольний світ відреагував на смерть Марадони.