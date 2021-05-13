Преміальна угода Disney та SWEET.TV: оприлюднено рейтинги фільмів

Як відомо, преміальна угода між Disney та SWEET.TV була укладена на початку 2021 року. Абоненти онлайн-кінотеатру можуть переглядати прем’єри кіностудії значно раніше. Також вони отримали доступ до фільмів Marvel і стрічок всесвіту "Зоряні війни" за передплатою.

Крім цього, у кінозалі сервісу з’явилися ексклюзиви від Disney: фільми, що легально онлайн в Україні можна подивитися тільки на SWEET.TV, а саме: "Чаклунка: Повелителька темряви", "Крижане серце 2", "Зоряні Війни: Епізод 9 - Скайвокер. Сходження" та "Дамбо".

SWEET.TV оприлюднив перші результати співпраці з голлівудською кіностудією Disney за умовами ексклюзивної угоди. Сервіс склав рейтинг фільмів всесвіту Marvel і франшизи "Зоряні війни" за популярністю серед глядачів: в період з січня до травня загальна кількість переглядів сягнула 330 тис.

Серед фільмів про супергероїв перше місце посіла стрічка "Чорна пантера", на другому місці розмістилася перша частина "Месників", а трійку лідерів закрив фільм "Перший месник: Друга війна". Загальна кількість переглядів франшизи Marvel сягнула позначки в 300 тисяч.

"Цікаво, що на останнє місце рейтингу потрапила "Залізна Людина 2", яка в чотири рази відстає від лідера. До неї в другій десятці долучилися стрічки про Тора, "Вартові галактики" та ще 2 частини "Залізної людини". Наша співпраця з Disney продовжується. Ми будемо робити ще більше важливих кроків задля того, щоб наші глядачі могли дивитися якісне голлівудське кіно світового класу", - зазначає директор з маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

Повний рейтинг фільмів Marvel за версією глядачів SWEET.TV:

Фільми саги "Зоряні війни" лише починають набирати популярність. Частіше за все глядачі дивилися ексклюзив "Зоряні Війни: Епізод 9 - Скайвокер. Сходження», на друге місце зійшов "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія", трійку лідерів закрив "Соло. Зоряні Війни. Історія". Загалом фільми кіновсесвіту набрали 30 тисяч переглядів.