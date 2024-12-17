Святвечер 2024: история праздника, важнейшие запреты и традиции

История праздника

В приуроченный к Рождеству Святой вечер вспоминали рождение Иисуса Христа. По церковному преданию, в ожидании рождены ребенка, Мария и Иосиф были вынуждены ночевать в хлеву для скота.

Во время рождения Христа на небе появилась Вифлеемская звезда, которая указала место пребывания Иосифа и Марии. Таким образом волхвы смогли найти Сына Божьего и принести ему дары.

Поэтому Святвечер наступает с появлением первой звезды на небе - тогда садятся за стол с молитвами. Всю ночь в храмах происходит вечерняя служба, а также Литургия.

После Литургии, держа перед иконой подсвечник с зажженными свечами, поют тропарь и кондак Рождества Христова.

Главные традиции Святвечера

В Святвечер продолжается Рождественский пост, на ужин готовили постные блюда. По традициям, их было 12 - каждое нужно было попробовать за вечер, начав и закончив ужин с кути. Перед ужином обязательно читали молитву и Евангелие, а также зажигали свечу.

Считалось, что убирать в Святвечер уже нельзя, поэтому все дела старались сделать до праздничного ужина, нередко проводя день в посте. Также было верование, что соблюдение поста до праздничной трапезы может помочь девушке удачно выйти замуж.

Кутя - главный символ Святвечера (фото: Freepik)

На Святвечер в дом заносили дидуха - сноп из ржи, пшеницы или овса, символ благополучия и богатства. Его ставили под образами, на почетное место.

Под скатерть и на пол выкладывали сено или солому, по углам стола клали чеснок - это должно было оберегать дом от болезни и нечисти. Нередко на пол клали железо, например лемех от плуга. Все старались прикоснуться к предметам босиком - для укрепления здоровья.

Предки верили, что на Святвечер к родственникам приходят души умерших. Поэтому на столе ставили еще одну тарелку, а еду после трапезы оставляли на столе - как угощение. На следующий день кутью, оставленную со Святвечера, не ели.

Что нельзя делать в Святвечер

Кроме традиций приготовления праздничного ужина, придерживалась и определенных запретов. В частности, в Святвечер не следует бриться или стричься.

В этот день старалась соблюдать пост и не переедать. Не употребляли мясо, молоко и яйца, однако готовили блюда из рыбы.

По верованиям предков, нельзя садиться за праздничный стол в грязном, старом или темном наряде - это может навлечь нищету. За трапезой обязательно собиралась вся семья, считалось, что, если в этот день гулять на улице, весь год пройдет в странствиях.

В день перед Рождеством категорически нельзя сквернословить, сплетничать или ругаться. Кроме этого, нельзя шуметь до окончания трапезы и ссориться.

Предки верили, что в этот день животные могут разговаривать и имеют магические способности. Поэтому их категорически нельзя ругать - на Святвечер следует благословить животных и относиться к ним с особой заботой.