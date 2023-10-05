Святослав Вакарчук получил почетное звание от Харьковского университета: кем стал певец

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -пост артиста.

Какое звание получил Вакарчук

Он рассказывает, что еще в начале года получил сообщение от Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина о присвоении Святославу почетного звания.

Его наградили отличием "Почетный доктор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина". Следует заметить, что это не научная степень.

Святослав Вакарчук стал почетным доктором ХНУ (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Кроме Вакарчука, с начала полномасштабного вторжения это звание получили также американский историк Тимоти Снайдер и поэт Сергей Жадан.

"На днях между поездками по востоку страны заехал в Харьков, встретился со студентами, профессорами, преподавателями, руководителями университета. Сейчас эти встречи в городе имеют свою атмосферу дружественного круга, будто все всех сто лет знают, и обязательно в формате "подземное укрытие" , - пишет Святослав Вакарчук.

Он вспоминает, что в марте 2022 года также находился в Харькове с Сергеем Жаданом.

Святослав Вакарчук и Сергей Жадан (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

"Наша встреча тогда была после моего включения в прямой эфир CNN, прямо на фоне одного из корпусов, около которого за час до того упала российская ракета", - вспоминает певец.