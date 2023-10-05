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Святослав Вакарчук получил почетное звание от Харьковского университета: кем стал певец

Украина, Четверг 05 октября 2023 10:19
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Святослав Вакарчук получил почетное звание от Харьковского университета: кем стал певец Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Юлия Гаюк

Известный украинский певец Святослав Вакарчук получил почетное звание Харьковского национального университета имени Каразина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост артиста.

Какое звание получил Вакарчук

Он рассказывает, что еще в начале года получил сообщение от Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина о присвоении Святославу почетного звания.

Его наградили отличием "Почетный доктор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина". Следует заметить, что это не научная степень.

Святослав Вакарчук получил почетное звание от Харьковского университета: кем стал певецСвятослав Вакарчук получил почетное звание от Харьковского университета: кем стал певец

Святослав Вакарчук стал почетным доктором ХНУ (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Кроме Вакарчука, с начала полномасштабного вторжения это звание получили также американский историк Тимоти Снайдер и поэт Сергей Жадан.

"На днях между поездками по востоку страны заехал в Харьков, встретился со студентами, профессорами, преподавателями, руководителями университета. Сейчас эти встречи в городе имеют свою атмосферу дружественного круга, будто все всех сто лет знают, и обязательно в формате "подземное укрытие" , - пишет Святослав Вакарчук.

Он вспоминает, что в марте 2022 года также находился в Харькове с Сергеем Жаданом.

Святослав Вакарчук получил почетное звание от Харьковского университета: кем стал певец

Святослав Вакарчук и Сергей Жадан (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

"Наша встреча тогда была после моего включения в прямой эфир CNN, прямо на фоне одного из корпусов, около которого за час до того упала российская ракета", - вспоминает певец.

Напомним, что ранее Кирилл Буданов поступил на аспирантуру в престижный вуз Украины.

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Святослав Вакарчук харков